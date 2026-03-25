Një ngjarje e rëndë është shënuar në Klos këtë të mërkurë. Një i moshuar, 82-vjeç ka humbur jetën.
Sipas njoftimit të Policisë, i moshuari kërkohej nga blutë pasi ishte larguar nga banesa. Pas kontrolleve nga ajri dhe toka, 82 vjeçari u gjet pa shenja jete.
Dyshohet se i moshuari rrëshqiti nga një shkëmb e për pasojë humbi jetën.
“Në vijim të informacionit të dhënë për largimin nga banesa të shtetasit E. M., 82 vjeç, banues në Klos, ju bëjmë me dije se: Pas kërkimeve në terren, të organizuara nga patrulla policie në këmbë dhe me dron nga ajri, u bë e mundur gjetja e tij, fatkeqësisht pa shenja jete. Nga veprimet paraprake dyshohet se 82-vjeçari ka rrëshqitur nga një shkëmb dhe për pasojë ka humbur jetën.
Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje”, thuhet në njoftim.
