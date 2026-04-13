Gjykata e Posaçme ka refuzuar kërkesën për liri ndaj tre dyshuarve si autorë të rrëmbimit dhe vrasjes së 23-vjeçarit Renis Dobra në korrik të vitit 2025 në Mat. Masa e sigurisë “arrest në burg” është rikonfirmuar nga gjykata për të dyshuarit Petrit Çakraj dhe vëllezërit Aleksandër, Fatjon e Kristi Bushgjokaj.
Gjykata e Posaçme ka vlerësuar se nuk ka asnjë shkak ligjor për shfuqizimin ose zëvendësimin e masës së caktuar ndaj tyre prej korrikut të vitit të kaluar. Masa e sigurisë ndaj të dyshuarve u caktuar fillimisht nga Gjykata e Dibrës, por më pas dosja kaloi për kompetencë në SPAK, pas dyshimeve se krimi ishte kryer në formën e grupit kriminal. Renis Dobra u rrëmbye dhe u vra mbrëmjen e 8 korrikut 2025.
Për të fshehur ngjarjen, autorët e futën trupin në një automjet, që e hodhën në liqenin e Shkopetit. Shkak i vrasjes dyshohet të jetë bërë humbja e një sasie droge në Gjermani, për të cilën vëllezërit Bushgjokaj bënin përgjegjës 23-vjeçarin.
