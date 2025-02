Dritan (Gramos) Rexhepi, i akuzuar për rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës, ka folur për herë të parë gjatë procesit gjyqësor në GJKKO.

Ai ka mohuar çdo lidhje me Gentian Funiqin, (Doçi) duke deklaruar se nuk e ka parë kurrë në jetën e tij dhe se do ta vërtetojë këtë me prova.

Rexhepi ka sqaruar gjithashtu se në kohën e ngjarjes ndodhej në burgun e Pratos, në siguri të lartë, për shkak të një procesi në Apelin e Firences.

“Në burgun e Pratos kam qenë në sigurinë e lartë pasi kisha Apelin në Firence dhe me mbajtjen 10 ditë. Nuk e njoh, se kam parë ndonjëherë në jetën time Gentian Funiqin. Do ja faktoj këtë prokurorëve me prova në vijim”, ka deklaruar Rexhepi.

Në seancën e të enjtes, avokatët e të pandehurve kanë kundërshtuar provat shkresore të paraqitura nga SPAK.

Në nëntor 2020, SPAK sqaroi se nga hetimi kishte rezultuar se të pandehurit Dritan alias Gromos Rexhepi dhe Gentjan Funiqi (Doçaj) me precedentë penalë në fushën e narkotikëve, në fund të muajit dhjetor 2019 kanë urdhëruar rrëmbimin e viktimës Jani Prenga me banim në Kamëz. Kjo, pasi sipas tyre, shtetasi Astrit Prenga vëllai i viktimës, kishte vjedhur një sasi kokaine në Portin Portsmouth, Angli, që ju përkiste atyre, e cila ishte importuar nga Ekuadori në Angli.