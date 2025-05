Një ngjarje tronditëse ndodhi në Athinë, ku djali i një biznesmeni të njohur u rrëmbye në mënyrë të dhunshme nga katër burra, mes të cilëve edhe gjuetari i njohur Ivan Greko.

Katër autorët e krimit, të cilët e rrëmbyen dhe e torturuan 24-vjeçarin duke i zhvatur një shumë të madhe parash, u arrestuan nga oficerët e Drejtorisë Kundër Krimit të Organizuar, pas një operacioni të realizuar në tri lokacione të ndryshme të Athinës.

Ngjarja e tmerrshme filloi mëngjesin e 6 majit, kur tre nga autorët sulmuan fizikisht 24-vjeçarin në rajonin e Ymittos.

Ata përdorën një objekt të mprehtë për të shkaktuar dëme në gjymtyrët e poshtme të tij dhe e kërcënuan me jetë, duke e hipur më pas në një automjet.

Autorët i kërkuan djalit të biznesmenit një shumë prej 25,000 eurosh dhe një motoçikletë BMW me vlerë 25,000 euro. Gjatë rrugës, ata e goditën atë edhe me duar dhe me objekte të mprehta, duke vazhduar torturën.

Në zonën e Saronidës, ku autorët u takuan me një të katërt që udhëtonte me motoçikletë, kërcënimet vazhduan.

Ata përdorën një armë zjarri për të intimduar të riun dhe e detyruan të telefononte miqtë për të mbledhur shumën e kërkuar. Autorët e pamëshirshëm tentuan të presin gishta të 24-vjeçarit me një prerës, por nuk e përfunduan operacionin pasi ai arriti të rezistonte.

Pas pesë orësh torturë, i riu arriti të shpëtonte dhe njoftoi një mik për situatën. Gjatë rrugës, autorët kishin marrë çelësat e makinës, një karikues pa tel, 740 euro në para të gatshme dhe një orë dore luksoze me vlerë nga 20,000 deri në 29,000 euro. Në ditët në vijim, ata vazhduan ngacmimin ndaj tij përmes mesazheve dhe videove në aplikacione online.

Natën e 22 majit, forcat e policisë realizuan operacione të koordinuara në zona të ndryshme të Atikës dhe arritën të lokalizojnë dhe arrestojnë anëtarët e grupit kriminal.

Katër autorët u çuan në stacionin e policisë, ku u arrestuan dhe u ngarkuan me akuza për krime dhe kundërvajtje. Ky rrëmbim ka të gjitha tiparet e të ashtëquajturit një “rrëmbimi tigri”, ku djali i biznesmenit mbahet nën kërcënime dhe dhunë për të përmbushur kërkesat financiare të autorëve pa e denoncuar krimin.

Sipas burimeve policore, Greko ka përjetuar dhunë fizike dhe psikologjike të intensifikuar, ndërsa autorët vepruan në mënyrë të organizuar dhe të planifikuar për të realizuar përfitime financiare.