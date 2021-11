Një 30-vjeçare u rrëmbye rreth një jave më parë në Greqi, ndërsa mediat helene referuar edhe dëshmisë së vajzës thonë se një nga autorët ishte shqiptar. Policia greke është në kërkim të një makine me ngjyrë gri, që dyshohet se i përket autorëve.

Sipas asaj që është regjistruar në dosjen hetimore, ngjarja ka ndodhur në 21 nëntor në Heraklion i Ri.

30-vjeçares i janë afruar 3 persona, të cilët e kanë futur me forcë në makinën e tyre.

Më pas, njëri prej autorëve e ka goditur me grushte në kokë, duke i shkaktuar humbjen e ndjenjave. Në një vend dhe orë të paqartë, viktima ka kuptuar se makina ishte e ndaluar dhe ajo ishte e shtrirë në sediljen e pasme, me tre autorët që e ruanin.

Për shkak të faktit se viktima vuan nga një sëmundje që shkakton dobësi, ajo ka humbur sërish ndjenjat dhe të panjohurit e kanë braktisur në një stacion në Larisa, ku është gjetur nga një shofer taksie.

Sipas denoncimit ” makina ishte gri me targa “EME”.

E reja arriti që t’i hiqte kapuçin një autori – atij që e kishte goditur fillimisht dhe konstatoi se ai ishte i ri, deri në 30 vjeç, i stërvitur mirë, me mjekër, sy të errët, flokë të errët me kokë të rruar përreth. Shoferi ishte më i vjetër me zë të trashë dhe fliste shqip.

Siç ka rezultuar, autorët i kanë vjedhur 30-vjeçares 100 euro , një celular me vlerë 200 euro dhe një copë letër me shënime personale.

Për faktin se ajo humbi ndjenjat do kryhet një kontroll për të kuptuar nëse është përdhunuar apo jo. Do të ketë edhe ekspertizë mjeko-ligjore, ndërkohë që policia do t’i tregojë viktimës foto të shënuara në përpjekje për të identifikuar autorët. Rrobat dhe portofoli i 30-vjeçares tashmë janë dërguar për ekzaminim laboratorik në Drejtorinë e Hetimeve Kriminologjike.

g.kosovari