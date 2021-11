Policia Rrugore ka bërë të ditur se kanë mbërritur testet e drogës, të cilat do të jenë të zbatueshme në fillim të vitit 2022 për ata shoferë që shkaktojnë aksidente me pasojë vdekjen.

“Policia Rrugore ka marrë testet e drogës, të cilat aplikohen njësoj si testet e alkoolit, por me disa veçori të veçanta. Testet, sapo kanë ardhur, do të pajisen me certifikatë nga Drejtoria e Metrologjisë dhe do të vihen në aplikim në vitin e ardhshëm. Besoj në fillim të vitit 2022, do të vihen në përdorim”, tha Skënder Ismaili në emisionin E-ZONË.