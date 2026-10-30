Rregullatori i konkurrencës në Britani njoftoi të premten se ka hapur një hetim nëse Meta po impononte kushte shfrytëzuese ndaj botuesve dhe reklamuesve për të përdorur përmbajtjen e tyre për të zhvilluar shërbimet e veta, duke përfshirë veçoritë e saj të inteligjencës artificiale.
CMA tha se kushtet komerciale të Meta mund ta lejojnë atë të mbledhë përmbajtje nga faqet e internetit të botuesve dhe ta përdorë atë për të zhvilluar dhe ofruar produktet dhe shërbimet e veta pa pasur mundësi që bizneset të zgjedhin nëse ose si përdoret përmbajtja e tyre.
Mbikëqyrësi tha se kushtet, të cilat Meta planifikonte t’i rishikonte më 20 nëntor, por që atëherë i ka pezulluar, mund të përbëjnë një imponim të paligjshëm të kushteve të padrejta tregtare.
Hetimi i CMA-së do të përcaktojë nëse Meta mban një pozicion dominues në një treg përkatës të Mbretërisë së Bashkuar dhe, nëse po, nëse kushtet përbëjnë abuzim me atë pozicion. Meta tha se nuk kishte “baza” për një hetim.
“Ne jemi zotuar tashmë të mos i ndryshojmë kushtet tona pa u konsultuar me botuesit dhe palët e tjera të interesuara”, tha një zëdhënës i Meta-s.
“Ne e mirëpresim mundësinë për të shpjeguar qasjen tonë ndaj CMA-së.”
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Burimi: Botë
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