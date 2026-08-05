Avokati Plarent Ndreca i është drejtuar Dhomës Kombëtare të Avokatisë, duke i kërkuar të kundërshtojë institucionalisht Udhëzimin nr. 716/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Rregulloren e re të Sigurisë së GJKKO-së.
Në Memorandumin nr. 2, Ndreca pretendon se këto akte administrative cenojnë Kushtetutën, pavarësinë e profesionit të avokatit, lirinë e medias, publicitetin e gjykimit dhe pavarësinë e gjyqtarëve.
Sipas tij, kufizime që nuk janë parashikuar nga ligjvënësi po vendosen përmes akteve të organeve të qeverisjes së sistemit gjyqësor dhe administratës së gjykatave.
Ndreca i kërkon Dhomës Kombëtare të Avokatisë të ndërmarrë hapa konkretë ligjorë, përfshirë ngritjen e një padie në Gjykatën Administrative për konstatimin e pavlefshmërisë absolute të akteve dhe pezullimin e zbatimit të tyre.
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