Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin e ri që përcakton rregullat dhe procedurat strikte për administrimin, arkëtimin dhe përdorimin e fondit të posaçëm të krijuar nga veprimtaritë e lojërave të fatit në Republikën e Shqipërisë. Ky vendim, i propozuar nga Ministria e Financave, vjen në zbatim të ligjit kuadër për lojërat e fatit dhe synon të kthejë të ardhurat e gjeneruara nga ky sektor në funksion të projekteve publike me interes shoqëror.
Sipas vendimit, procesi do të ndiqet nga dy struktura paralele: Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit (AMLF), që do të mbulojë menaxhimin teknik dhe financiar, dhe Këshilli i Mbështetjes së Projekteve, i cili mban kompetencën ekskluzive vendimmarrëse për përzgjedhjen dhe miratimin e aplikimeve për financim.
Kompetencat e AMLF-së dhe protokolli i Kontrollit
Për të garantuar që paratë e arkëtuara nga operatorët e lojërave të fatit të mos tjetërsohen, AMLF-së i është njohur e drejta e kontrollit të plotë mbi llogaritë bankare të dedikuara. Autoriteti do të bashkëpunojë ngushtë me administratën tatimore për të shkëmbyer të dhëna dhe për të verifikuar nëse subjektet private kanë kryer deklarime të sakta financiare.
Detyrat kryesore ekzekutive të autoritetit përfshijnë:
- Monitorimin e llogarive: Regjistrimi dhe rakordimi periodik i çdo arkëtimi dhe pagese përmes sistemit të thesarit.
- Verifikimin administrativ: Hartimi i faturave të arkëtimit dhe ndjekja e detyrimeve të prapambetura të subjekteve.
- Auditimin dhe Monitorimin: Kontrolli në terren i përfituesve për të verifikuar nëse fondet po përdoren për qëllimin e miratuar.
Kufizimet ligjore dhe ndalimi i financimit të dyfishtë
Neni 7 i vendimit vendos kufizime të prera mbi mënyrën se si organizatat apo institucionet përfituese mund t’i shpenzojnë këto para. Dokumenti saktëson se fondi nuk mund të përdoret për asnjë shpenzim që nuk lidhet drejtpërdrejt me zbatimin e projektit të miratuar.
“Fondi nuk përdoret për financimin e aktiviteteve që mbështeten njëkohësisht nga fonde të tjera buxhetore për të njëjtin qëllim.” Thuhet në pikën 7/b të vendimit të Këshillit të Ministrave.
Ky sanksion parandalon abuzimin përmes financimit të dyfishtë të të njëjtave projekte nga buxheti i shtetit dhe fondi i lojërave të fatit, duke rritur efikasitetin e përdorimit të parasë publike.
Penalitetet dhe ekzekutimi me forcë i detyrimeve
Për herë të parë, qeveria ka detajuar një procedurë të qartë penalitetet për rastet kur konstatohen parregullsi, mungesë të dokumentacionit justifikues apo përdorim të fondeve në kundërshtim me kontratën e financimit.
1.Pezullimi dhe njoftimi, faza e parë administrative
AMLF-ja pezullon menjëherë pagesat e mbetura, ndërpret kontratën e financimit dhe i dërgon përfituesit një njoftim zyrtar me shkrim për kthimin vullnetar të shumës së përfituar në mënyrë të parregullt.
2.Afati i kthimit vullnetar, përmbushja e detyrimit
Përfituesi është i detyruar të kthejë shumat përkatëse brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin me shkrim të autoritetit.
3.Rikuperimi i detyrueshëm
Në rast moskthimi brenda afatit, AMLF-ja nis procedurat ligjore për rikuperimin e detyrimit përmes sistemit të mbledhjes me forcë të detyrimeve ndaj shtetit.
Me qëllim rritjen e transparencës përpara publikut, vendimi detyron AMLF-në që të publikojë periodikisht në faqen zyrtare listën e plotë të përfituesve, shumat e disbursuara, qëllimin e çdo projekti, si dhe një raport vjetor mbi administrimin financiar të këtij fondi të posaçëm.
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