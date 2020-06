Ambasadorja amerikane, Yuri Kim në përfundim të mbledhjes së këshillit Politik për Reformën Zgjedhore, për të cilën palët vendosën të dakordësohen për administratën zgjedhore tha se të gjitha palët lëshuan diçka nga vetja për të mirën e Shqipërisë.

Ajo tha se ishte krenare për këtë marrëveshje.

“Jemi shumë të kënaqur që Këshilli Politik mori këtë vendim dhe u bë kjo marrëveshje e rëndësishme. Të gjitha palët kanë dhënë kontributet e tyre, por kanë hequr dorë, e kanë dhënë diçka që Shqipëria të përfitojë. Disa do ta kritikojnë si jo të mjaftueshme këtë marrëveshje, por po ta shikojmë në një kuadër më të gjërë, kjo është një gjë për të cilin të gjithë më pas do japim mbështetjen e tyre. Sa i përket SHBA ne jemi krenarë për këtë marrëveshje do ju mbështësim në rrugën e integrimit europian”,- tha ajo.

/a.r