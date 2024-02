Nuk ka kaluar një jetë të lehtë dhe nuk zgjedh të jetojë heshtur për ngjarje dhe situata të trazuara që prodhon jo pak arena politike dhe jo vetëm. Në një intervistë për “Mes dy botëve”, përballë Helidon Halitit avokat Spartak Ngjela ka folur mbi projektin e Katovicës në Shqipëri duke bërë një deklaratë të fortë se kreun e Partisë Demokratike e ka marrë Moska. “Partinë Demokratike e mori lindja, kaq mund t’ju them, që kreun e PD e mori lindja. Burim s’mund të themi, por të presim të hapen dokumentet dhe unë jua dhashë paraprakisht që këtu ishte shumë e fortë Moska. Se si kemi shpëtuar një zot e di. Por ajo që besoj se do më dalë dhe e kam dhe në libër, është fakti që në momentet kur të gjithë prisnin që Ramizi të shkonte nga Moska, doli Gorbaçovi në Moskë dhe i trembi. Ai na shpëtoi se ky do shkonte atje, pasi ishte shkolla ruse. Mos u merrni me agjent, por ishte doktrinë, ideologji, jo agjenturë. Çdo bënte se Gorbaçovi doli në perëndim? Dhe ky dorëzoi pushtetin. I vajti në zyrë Hekuran. Isai që ishte Ministër i Brendshëm aso kohe. I tha Ramizi: – Hekuran 4 mln dollar ka si shtet?

-Po pse nuk thua- i tha ai, -dorëzoje se do na varin.

– Atë po bëj,- tha ai”, deklaroi Ngjela.

Teksa rrëfen jetën e tij dhe të familjes e cila kaloi jo pak vështirësi gjatë komunizmit, për herë të parë Spartak Ngjela sjell dhe një version tjetër të vrasjes së Mehmet Shehut. Përkundër atyre që janë thënë deri më tani, Ngjela thotë se po dalin dokumente që edhe ish-Kryeminstri Mehmet Shehu, por jo vetëm, është eliminuar nga KGB-ja.

“Më erdhi Klementi, dhëndri i Enver Hoxhës. E prita unë sepse unë nuk jam hakmmareës, pastaj pse Klementi më kishte future mua në burg? Klementi më tha: -më dërgoi Nexhmija.

-Urdhëro I thashë. Më tha të të them që në eliminimin e Kiço Ngjelës nuk ka gisht Enver Hoxha. E ndalova unë, nuk ia zgjata më Se nuk e besova të them të drejtën.

Tani po marr vesh që ka ndërhyrë shumë KGB këtu. Po dalin disa dokumente që besoj se do t’I shpallin, që edhe Mehmet Shehun KGB e ka eliminuar. Se ndahej komunizmi, elita e komitetit qendror ndahej lindor dhe perëndimor dhe ata që nuk janë me asnjërin. Perëndimorët i goditën. Dhe të gjithë po habiteshin se si tani rezulton që i ka bërë KGB-ja. Këta personalitetet e shërbimit tonë më thanë, Kadri Hazbiu ka qenë rezidenti më i madh i KGB dhe i Rusisë në Shqipëri, ministri i Brednshëm i Enver Hoxhës. Diktatorët e nivelit të Hoxhës kanë qenë më të trembur nga populli dhe frika i çonte te krimi. Kush e çoi te krimi Makbethin?! Menjëherë fillon pasiguria se ke vrarë. Dhe po kjo frikë I mban gjallë në pushtet sepse fillon dyshimi. Komunistët nuk e dinë veten në shërbim, ata e kanë në doctrine”, shprehet Spartak Ngjela.