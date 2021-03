Shumëkush mund ta mendojë artistin e njohur Limos Dizdari si një njeri që jeton pambarimisht midis haresë së notave muzikore, në një botë thuajse të ëndërrt, ku po lë gjurmë të pashlyeshme. 7 shkurti i vitit 2000 do të bënte kompozitorin Limos Dizdari të merrte rrugën drejt Ksamilit, datë kjo jo pak e rëndësishme në memorien e tij

Rrugëtimi e tij të parë në Ksamil do të përshkruhej nga artisti si e trazuar dhe në errësirë të plotë, por do të shërbente për të plotësuar dëshirat e tij artistike

I mbështetur edhe nga bashkëshortja e tij e cila e ka ndjekur hap pas hapi, me sakrifica ekonomike çifti Dizdari arritën të shndërrojnë tërësisht fytyrën e pallatit të kulturës në Ksamilit.

Në ambientet e Qendrës së Artit Dea larmishmëria e punimeve të Arben Bajos për skulpturat e artistëve kombëtar dhe ndërkombëtar mirëpret denjësisht çdo vizitor. Me projektet e pashteruara të kompozitorit Limos Dizdari për Qendrën e Artit Dea në Ksamil ai kërkon mbështetjen e shtetit që këto vijimësia e tyre të mos shterojë.

“Duhet të vazhdojë aktivitet me intensitet shumë të lartë, vetëm nuk bëhet, duhet patjetër shteti, e kam pak të vështirë komunikimin, por jam i bindur që shteti do të bindet pasi kjo që propozoj është shumë më e mirë. E kam ngritur me shumë vështirësi këtë, duke shfrytëzuar të gjitha mundësitë e mia ekonomike”, tha kompozitori.