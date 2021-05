Dy momente të vështira ka patur gjatë jetës politike me administratën amerikane ndër vite ish-Kryeministri Sali Berisha, i cili së fundmi është shpallur “non grata” nga Departamenti Amerikan i Shtetit.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Berisha ka zbuluar këto dy memente. Ai thotë se kur në pushtet kanë qenë republikanët, me administratën amerikane nuk ka patur asnjë probleme.

“Unë dua t’i informoj opinionit dy gjëra. E para, gjatë viteve që republikanët kanë qenë në pushtet, kurrë nuk kam pasur absolutisht asnjë problem me administratën e SHBA. Asnjëherë! Kam patur probleme serioze me një person në administratën Clinton dhe për fat është e dokumentuar. Richard Schifter, i cili erdhi në mes të procesit të minoritarëve dhe më thotë në fund pasi hëngrëm dhe pimë kafe, do shkosh ta ndërpresësh gjyqin më tha.

Çfarë i thashë? Unë të dëgjova gjatë drekës por nuk fola dhe atë s’mund ta bëj kurrë i thashë. Ti mund të thuash a jep dorëheqje, dorëheqje mund të jap por atë nuk e bëj dot kurrë. Për ta dokumentuar këtë shko në bibliotekën e Clinton, e ke letrën. Çdo shqiptar që shkonte do ta njihte atë. Erdhi në Athinë kur u bënë zgjedhjet e 1996-ës. Këtë vendim nuk e kam marrë. Nuk kam marrë dot edhe një vendim tjetër. Asnjië shqiptar dhe asnjë në Ballkan s’ka marrë më shumë vendime në interes të Shqipërisë dhe SHBA-së më shumë se unë. Më kërkon në Lisbonë zv.presidenti Algor që të heqim paragrafin për Kosovën nga dokumenti i samitit, i cili ishte futur në 1992-in dhe ishte fitorja më e madhe ndërkombëtare. Vjen Zef Mazi dhe më thotë të kërkojnë se duan rusët të bëjnë një lëshim diku tjetër.

I thashë thuaju që më mirë kërko që unë të dal të njoftoj dorëheqjen, se unë në Shqipëri president nuk kthehem dot nëse bëj këtë lëshim. Absolutisht nuk kam kundërshtuar. Kam marrë çdo vendim tjetër nga 1993-shi. Ky kam qenë. Këto dy momente kam pasur unë me ata, nuk kam pasur asnjë moment tjetër. Me Clinton-in nuk kam pasur kurrë asnjë lloj problemi, nuk kam pasur as edhe njëherë me administratën Obama. Përkundrazi, Clinton na ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme në projektin e TAP-it. Besoj se i ndamë gjërat”, deklaroi Berisha.