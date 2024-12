Big Brother VIP 4 ndezi dritat të shtunën, në një shtëpi të kuruar në detaje me 17 personazhe që nisën lojën. Po çfarë do të ndodhë sonte?

Të tjerë personazhe pritet të futen këtë të martë, në natën e dytë të rrugëtimit të spektaklit.

Të gjithë pjesëmarrësit janë pjesë e kategorisë VIP, ku përfshihen regjisorë, këngëtarë dhe personazhe të tjerë të njohur në botën mediatike. Por pritet që në këtë edicion të ketë edhe emra të tjerë, të panjohur për publikun, të cilët do të përshtaten me ata që gjejnë në shtëpi apo me të tjerë që hyjnë.

Së bashku me Ledion Liçon, në këtë rrugëtim janë edhe dy opinionistët, Arbër Hajdari dhe Neda Balluku.

Spektakli i sotëm do të ndiqet live dhe në kanalin e Top Channel në YouTube, por nga 1 janari, spektakli nuk do transmetohet më live në YouTube.