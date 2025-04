Në Nazarko Podcast, Enkelejd Alibeaj ka paraqitur disa propozime për përmirësimin e procesit të kompensimit të pronave dhe luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Ai theksoi rëndësinë e zbatimit të ligjit dhe ngritjes së një sistemi të qëndrueshëm që respekton të drejtat e pronarëve dhe siguron një konkurrencë të ndershme në ekonominë e vendit.

Kompensimi i Pronave: Çfarë duhen bërë, Alibeaj vjen me sugjerime

Në lidhje me çështjen e kompensimit të pronave të konfiskuara, eksperti theksoi se shteti duhet të kompensojë pronarët me vlerën e plotë të pasurisë që ata kanë humbur, dhe jo vetëm me 10% apo 20% të vlerës aktuale të tregut. Ai sugjeroi që shteti të krijojë një korporatë shtetërore për menaxhimin e pasurive të konfiskuara, duke mundësuar një kompensim të drejtpërdrejtë financiar ose një ndihmë me pasuri shtetërore, për të shmangur keqpërdorimet dhe abuzimet.

Një tjetër pikë e rëndësishme është që ky proces duhet të përfundojë përpara se të vazhdojnë projektet e tjera shtetërore që përfshijnë përdorimin e pronave me qera, shitje, ose nëpërmjet partneriteteve publike-private (PPP). Eksperti kërkoi që qeveria të ndërpresë çdo formë të përdorimit të pasurive shtetërore deri në përfundimin e procesit të kompensimit për pronarët.

Lufta Kundër Korrupsionit: Pse është e rëndësishme një ndarje e pushtetit, sipas Alibeajt

Eksperti ka përmendur gjithashtu nevojën për një reformë të thellë në luftën kundër korrupsionit. Ai theksoi se një nga mënyrat për të luftuar korrupsionin është ndarja e pushtetit dhe krijimi i mekanizmave të brendshëm që do të pengonin korrupsionin në administratën shtetërore. Një masë konkrete që ai propozon është ndalimi i koncesioneve dhe PPP-ve pa garë të hapur, për të siguruar një proces të pastër dhe të drejtë.

Përveç kësaj, eksperti sugjeroi forcimin e mekanizmave të kontrollit të brendshëm në administratë dhe krijimin e një shteti më të vogël dhe më të efektshëm, ku numri i institucioneve dhe punonjësve në administratën publike të reduktohet ndjeshëm. Ky hap mund të sjellë kursime të mëdha dhe do të minimizonte mundësinë e korrupsionit.

Alibeaj: Roli i SPAK-ut dhe Krijimi i Xhandarmërisë Kombëtare

Një tjetër çështje që u diskutua ishte roli i SPAK-ut (Shqipëria e Pavarur e Prokurorisë), i cili duhet të mbështetet më fuqishëm për të siguruar rendin dhe ligjin. Eksperti ka theksuar se një SPAK i pavarur dhe i fuqishëm është një nga elementët kyç për të garantuar një sistem të drejtë dhe pa korrupsion.

Po ashtu, një propozim tjetër ishte krijimi i një trupe të pavarur të Xhandarmërisë Kombëtare, e cila do të vepronte për të mbështetur rendin dhe sigurinë në vend. Ky trup do të ishte i pavarur dhe do të kishte përgjegjësi të qarta në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke ndihmuar në ndarjen e përgjegjësive brenda forcave të sigurisë.

Alibeaj për Reformën: Të Ruajmë Barazinë dhe Drejtësinë

Një nga elementët kyç që u diskutua ishte nevoja për të ruajtur barazinë sociale dhe për të shmangur favorizimin e grupeve të caktuara. Propozimi ishte që pronarët të përfitojnë një shumë maksimale deri në 450,000 euro, për të siguruar që kompensimi të jetë i drejtë dhe të mos krijojë pabarazi të mëtejshme në shoqëri.

Në përfundim, eksperti theksoi se për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme dhe pa korrupsion për Shqipërinë, është e nevojshme që të bëhen reforma të thella, të cilat do të garantojnë se shteti vepron në përputhje me interesat e qytetarëve dhe ligjin.