Kryetari i Këshillit të Agrobiznesit, Agim Rrapaj, është shprehur se bujqësia shqiptare po vazhdon të përballet me vështirësi të mëdha, duke mos arritur të performojë sipas pritshmërive.
Sipas tij, vetëm sektori i perimeve ka shënuar njëfarë rritjeje, ndërsa kushtet e pafavorshme klimatike, si ngricat, përmbytjet dhe zjarret, kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Rrapaj ka theksuar gjithashtu se mungesa e skemave efektive të sigurimit në bujqësi e bën të domosdoshëm miratimin e një ligji të ri brenda muajit shtator.
“Ka disa sektorë që nuk po dalin nga ato vështirësitë, që kanë bërë që bujqësia në periudhën që ka kaluar të mos ketë mundësi të dalë mbi vlerën zero dhe të ketë mundësi të performojë më mirë. Ka edhe disa sektorë pastaj që kanë performuar në një farë mënyre dhe kanë tejkaluar pritshmëritë tona. Po të shikosh bujqësinë, në të gjitha produktet vetëm perimet kanë pësuar një rritje krahasuar me vitet e kaluara, por jo me objektivat që ne kemi vendosur.
Kjo ka ardhur për disa arsye. Arsyeja e parë është objektive dhe lidhet me kushtet klimatike që ne kemi kaluar. Në këtë periudhë që sapo kemi kaluar nuk ka qenë në favor të këtij sektori, kemi pasur ngrica, breshër, përmbytje dhe po vijon që të kemi edhe zjarre. Duhet marrë parasysh që nuk është vepruar me shpejtësi sa u takon sigurimeve në bujqësi, që të mbulojnë dëmet.
Është një draft, një ide për ta bërë të ngjashëm me modelin turk. Shpresoj që ky ligj brenda shtatorit të dalë për konsultim publik. Është i domosdoshëm që të bëhet një ligj i tillë, sepse dëmet e shkaktuara nuk mund të mbulohen nga buxheti i shtetit”, tha Rrapaj.
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