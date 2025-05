75% e trupit e djegur, pjesa më e madhe e djegieve e përqendruar në kokë, trupi i vogël i një 2-vjeçareje i stëmunduar nga plagët ndërsa gjendej në koma dhe 90% e probabilitetit të jetës nuk ekzistonte. Ky ishte bilanci për Esmën e vogël që për shkak të një incidenti nga vëllai 13-vjeçar në shtëpi, thuajse humbi jetën.

“E Diela Ndryshe” i gjen Arbër Hajdarin dhe Ardit Gjebrean në shtëpinë e vajzës duke biseduar me nënën, Mirelën për këtë sfidë shëndetësore. Falë “Fundjavë Ndryshe” dhe një besimi të palëkundur se vajzës mund t’i shpëtohej jeta, pavarësisht se mjekët s’kishin kurrfarë shprese, u mundësua dërgimi i saj për kurim në Itali.

Siç tregon Arbri në rubrikën e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan, Esma qëndroi 3 muaj në spital. Shpenzimet e transportit dhe ato spitalore kanë kaluar vlerën 100 mijë euro, ndërsa përshkruan se çfarë ndodhte në dhomën e izoluar të spitalit. Kur shpresat ishin duke u venitur se Esma do të zgjohej, pas një muaji, ajo ‘lindi’ për herë të dytë.

Arbër Hajdari: Unë isha shumë në merak sepse ishte vendimi im që Esma të nisej, edhe kur të gjithë mjekët që na rrethonin, që dinë më shumë se ne, tentuan të ma mbushnin mendjen, kisha një ndjenjë që duhet t’i shkojmë deri në fund, duhet t’i japim një mundësi deri në fund. 3 ditë më vonë udhëtova unë për në spital në Itali. Me të mbërritur atje, kam parë që ishin 20 mjekë të angazhuar vetëm me rastin e Esmës. Kishte mjekime çdo 20 minuta dhe kishte mjekime që e mbanin në gjendje të fjetur për shkak të dhimbjeve të papërballueshme. Ato 3 muaj kanë qenë të vështira. Mbaj mend që pas 1 muaji, ata filluan të testojnë zgjimin. Ne në kontakt të vazhdueshëm me Mirelën përditë, Mirela si është sot, Mirela, si është tani. E mbaj mend si të ketë ndodhur tani afër kur Mirela më dërgoi një mesazh shoqëruar me një foto që vajza u zgjua.

Ardit Gjebrea: Si ka qenë ai moment?

Mirela: Ishte momenti më i lumtur në jetën time kur u zgjua Esma sepse nuk e prisnim që Esma të kthehej prapë. Shihnim aparaturat kur lëviznin, shihnim Esmën kur ishte shumë keq se unë rrija 24 orë aty te një xham se brenda nuk lejohej./tvklan.al