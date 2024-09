E diela e parë e fillim shtatorit, shënoi një numër të lartë turistësh në kalanë “Rozafa”. Shumica vijnë për herë të parë në Shkodër. Ata thonë se njerëzit janë shumë të dashur, ndërsa vendi këtu është i mrekullueshëm bashkë me misterin e historisë së Rozafës.

“Vij nga Italia, për mua është hera e parë në Shqipëri. Jam në Shkodër prej disa ditësh dhe sot kemi vendosur të vizitojmë kalanë të njihemi me historinë. Di të them se qendra e Shkodrës dhe liqeni më tërhoqën shumë, ndërsa njerëzit shumë miqësore me ne”, shprehet turisti.

“Unë jam nga Anglia dhe është hera e parë që vij në Shqipëri. Po ngjitemi në kalanë Rozafa për ta parë në brendësi, besoj se do të vijmë sërish në Shkodër”, shton një tjetër.

“Është hera e parë që e vizitoj Shkodrën. Un jam nga Serbia, vij nga qyteti i Novi Sad. Historia e Shkodrës dhe e kalasë është shumë e bukur, sapo u njohëm me të”, tha turisti.

Përveç të huajve në kalanë Rozafa nuk munguan as bashkëkombësit tanë nga Kosova.

Kalaja e Rozafës, vizitohet çdo ditë e më tepër nga të gjitha moshat, vend atraktiv ku historia, arkitektura, peizazhi fantastik ndërthuren në mënyrë të përkryer. Numri i vizitorëve është gjithnjë në rritje i cili përveç bukurive mban dhe misterin e historisë së Rozafës.