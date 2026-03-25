Një ditë pas tragjedisë në një fshat të Roskovecit ku bashkëshorti 80 vjeçar vrau bashkëshorten e tij 75 vjeçare dhe më pas veten. Fëmijët e çifit të të moshuarve, Shefit dhe Dashuri Rrapaj kanë hapur dyert e mortit në banesën e tyre në fshatin Kuman të Roskovecit.
Por në banesë ka qenë vetëm trupi i nënës së tyre. Ndërsa ai i babait, që ishte edhe shkaktari i kësaj tragjedie, mbahet në morg pasi nuk është tërhequr nga djemtë e familjes. Një jetë e tërë bashkëshortore me 9 fëmijë tashmë të rritur përfundoi në mënyrën më të pabesueshme edhe për vetë të afërmit e viktimave.
Ndersa vëllai i të ndjerës, shprehet si autori i kësaj ngjarjeje ka treguar edhe vite më parë sjellje agresive. Trupi i të ndjerës Dashuri Rrapaj do të prehet në fshatin e saj të lindjes Allamberas të Beratit, ndërsa ai i Shefitit në fshatin e Kumanit të Roskovecit pasi të tërheqin trupin nga morgu.
