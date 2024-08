Vaktet, stërvitjet, rezervuarët e rikuperimit të muskujve. Cristiano Ronaldo, siç e dimë, është dikush që planifikon gjithçka. Por diskutimi e kapërcen sferën thjesht sportive, përfshin gjithashtu sferën private. Po, sepse siç raporton “TV GUIA”, veterani portugez, i cili aktualisht luan për Al Nassr në Arabinë Saudite, ka planifikuar gjithashtu se çfarë do të ndodhë nëse do të ndahej nga partnerja e tij e jetës, Georgina Rodriguez.

Revista portugeze shkruan se, nëse ish-lojtari i Juventusit dhe Georgina do t’i jepnin fund martesës, e ardhmja tashmë do të shkruhet bardhezi, që nga lindja e vajzës së parë të çiftit, Alana Martina. Në fakt, ekziston një kontratë që do t’i udhëzonte të dy se çfarë të bënin. CR7 është angazhuar të paguajë 100 mijë euro në muaj për përballimin e jetës në llogarinë e alimentacionit të Georgina. Por nuk mbaron këtu.

Modelja argjentinase (me nënshtetësi spanjolle) do të merrte edhe një vilë në Madrid, të ashtuquajturën “Villa Ronaldo”. Një hapësirë ​​prej 4000 metrash katrorë e blerë nga Cristiano Ronaldo në vitin 2010 për 5 milionë euro, vlera e së cilës sigurisht është rritur me kalimin e kohës. Megjithatë, për momentin nuk ka asnjë shenjë ndarjeje. Por çfarëdo që të ndodhë në marrëdhënien e tyre, gjithçka tashmë është vendosur me kontratë.

