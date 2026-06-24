Avokati Romeo Kara vlerësoi protestat, duke thënë se ato vranë frikën e popullit për t’u ngritur për të drejtat e tyre.
Por avokati Kara shtoi se mes protestuesve ka edhe deputetë dhe eksponentë të lartë të PD-së. Ai tha se deputetët e PD-së nuk mund të dalin në protestë, pa u ndarë më parë nga Sali Berisha.
Me ironi avokati Kara tha se nuk mund të ngrihen 300 mijë shqiptarë për të hequr Edi Ramën nga pushteti dhe për të vendosur në vend të tij djalin e Fahri Balliut, Klevisin.
“Unë mendoj se nuk ka për të dështuar në konceptin e ndikimit historik protesta. Mund të ketë një ashilacion. Fatkeqësisht e ka atë ashilacion. Por unë mendoj që protesta shënon vetëdijen e një populli, i cili mendon që demokracia me përfaqësim ka marrë fund dhe ka atë vlerën do të thoja… Aty ka njerëz, edhe ish-gjyqtarë që kanë ikur nga sistemi, që dalin. Pra në radhë të parë, ky popull u mësua të vrasë frikën. Një popull që çohet fiton, një popull që guxon e përballet, fiton. Dhe është fatkeqësi që njerëzit që pretendojnë se janë zgjedhur me votë, t’i bëjnë këtij populli atë që i kanë bërë. Padrejtësia këtu është bërë normë. Edhe unë fëmijët e mi po i mbaj me zor për t’i thënë që s’mund të jetë model suksesi anti-vlera, krimineli.
Ne na e kanë neveritur këtë jetë këta. Jo vetëm që s’ka drejtësi, por ke marrë gjithë pasuritë kombëtare. Ky vend ekziston të hanë këtu 10 barkderra dhe të vuajnë shqiptarët. Nëse shkojnë këta të Berishës atje, pa deklaruar ndarjen nga Berisha, atëherë ata nuk janë më protestues, por manipulues të protestës. Nuk mund të thuash ‘Rama në burg, Berisha pak më pak në burg’. Këta të PD nuk rrinë pa ngrënë. Këta pilafin e hanë gjithmonë. Tani të heqim Ramën dhe të marrim çunin e Fahriut, kjo nuk na shkon, të çohemi 300 mijë veta për çunin e Fahriut. Këta duan të vdesin në karrige. O është gëzuar Saliu tani që është zvogëluar protesta…”, tha mes të tjerash Romeo Kara për Report Tv.
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