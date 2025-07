Romeo Kara: Me Berishën s’ka ndryshim, ka bërë shumë krime! Demokratët duhet të distancohen prej tij

Juristi Romeo Kara, ka deklaruar se PD nuk ka asnjë shans për ndryshim apo për të ardhur në pushtet për sa kohë drejtohet nga Sali Berisha.

I ftuar ditën e sotme në emisionin ‘Studio Live’ në Report Tv me gazetarin Arbër Hitaj, ai tha se demokratët duhet që të distancohen prej tij.

Teksa komentoi daljen nga burg të Ervin Salianjit, ai e cilësoi atë si një zë opozitar të nevojshëm.

‘Ai person është një zë opozitar që është i nevojshëm për opozitën, pavarsisht se ai ishte një gabim e vuajti, mund edhe të mos e vuante me burg. Ai kur ishte në burg i mungonte kësaj opozitë. Unë se shoh më si një djal të ri në politikë’, tha ai.

Një koment e pati edhe dorëheqjet e drejtorëve në disa bashki të vendit pas ultimatumit të kryeministrit Edi Rama.

‘Rama e bënë këtë se ka fuqi ta bëjë apo e bënë këtë se u ndërgjegjësua? Rama tha Shqipërinë e bëjmë vetëm, ne tani ekipin e shpërbëu tani i bie e bënë vetëm Rama. Duhet të hiqen në mënyrë ligjore jo Rama dhe kur të vijnë të tjerët ti vërë prap ligji, sepse prap do ti vërë Rama. Nuk mund ta heqësh tjetrin nëse nuk është ligjore jo me aksion. Edhe ai që është në administratë që është për burg duhet që të trajtohet me ligj. Nuk mund ta bëjë këtë duke hequr njerëzit kështu’, tha ai.