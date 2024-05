Babai i Heidi Bacit vizitoi banoren në natën finale të “Big Brother VIP 3”. Teksa takoi vajzën pas më shumë se 133 ditësh, Genti u shpreh krenar për mod

“Më ke bërë krenar nga edukata, sjellja jote. Do dalësh me kokën lart. Ma shkrini se do e marr me vete”, iu drejtua ai vajzës kur hyri në shtëpi. Duke lene si te ‘ngrire’ Romeon, i cili ndoshta pas humbjes se cmimit te madh po ‘humb’ dhe te dashuren!

Për të shënjuar këtë moment, Vëllai i Madh i dërgoi në ‘bregdet’, në një skenë të improvizuar me koktejl dhe karrige plazhi. Heidi dhe i ati kujtuan pushimet verore dhe u shprehën se mezi presim të shkojnë bashkë në plazh.

Ndërkohë, Genti pranoi të njihej edhe me Romeon, djalin me të cilin vajza e tij ka nisur një romancë gjatë qëndrimit në shtëpi. Moderatori u kujdes të merrte dy birra para se ta takonte, duke e bërë këtë çast edhe më të këndshëm.