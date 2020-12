Merkatoja e dimrit do të hapet së shpejti. Me fillimin e vitit të ri, Tiago Pinto (i cili po përfundon karantinën, pasi kishte rezultuar pozitiv me Covid-19), menaxheri i përgjithshëm i verdhekuqve, do të kujdeset për të. Roma ende ka dy fronte të hapura, në të cilat po punon prej muajsh: Milik dhe Hysaj, dy lojtarët e Napolit, që nuk kanë pranuar rinovimin e propozuar të kontratës dhe do të lirohen në qershor. Kështu bën sot me dije “Corriere dello Sport”.