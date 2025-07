Gazeta Financial Times ka zbuluar se Instituti Tony Blair ishte i përfshirë në një projekt për të zhvilluar një plan për të ardhmen e Gazës që përfshinte ringjalljen e ekonomisë së saj të shkatërruar nga lufta me “Rivierën Trump” dhe një zonë prodhimi të kontrolluar nga Elon Musk.

Plani – i përshkruar në një diapozitiv që FT ishte në gjendje ta shihte – u drejtua nga biznesmenë izraelitë dhe përdori modele nga Boston Consulting Group.

Plani – i titulluar “Trust i Madh” dhe i ndarë me administratën Trump – propozonte pagesën e gjysmë milioni palestinezëve për t’u larguar nga zona dhe tërheqjen e investitorëve privatë për të zhvilluar Gazën.

Instituti Tony Blair – thotë FT – nuk e shkroi ose miratoi zyrtarisht dokumentin përfundimtar, por dy anëtarë të stafit morën pjesë në grupe fokusi dhe telefonata ndërsa projekti po zhvillohej.

Instituti hartoi një dokument të gjatë, i cili përfshinte idenë e një “Riviere të Gazës” me ishuj artificialë pranë bregdetit të ngjashëm me ato në Dubai, iniciativa tregtare të bazuara në blockchain, një port në ujë të thellë për të lidhur Gazën me Korridorin Ekonomik Indi-Lindje e Mesme-Evropë dhe “zona ekonomike speciale” me taksa të ulëta. Lufta, tha ai, kishte “krijuar një mundësi që ndodh një herë në një shekull për të rindërtuar Gazën si një shoqëri të sigurt, moderne dhe të begatë”.

Dokumenti i Institutit nuk e përmendi transferimin e palestinezëve, një ide që e përmend dokumenti i Grupit Konsultativ të Bostonit.

Instituti Tony Blair fillimisht mohoi të kishte ndonjë përfshirje në dokumentin e Grupit Konsultativ të Bostonit; më vonë tha se kishte qenë në dijeni se dokumenti ishte në proces.

Instituti tha se Tony Blair ka punuar gjatë dy dekadave të fundit për të arritur një “Gazë më të mirë për banorët e Gazës”. “Nuk kishte të bënte kurrë me transferimin e tyre. Instituti nuk ka hartuar ose mbështetur kurrë një propozim të tillë”.