Një konflikt mes disa personave është regjistruar në Kamëz, ku dyshohet se protagonist është Jeton Lami, ish-oficer i Forcës së Posaçme Operacionale dhe personi i fundit që ka shoqëruar Ervis Martinajn para zhdukjes së tij.
Burime të sigurta pranë grupit të hetimit sqarojnë për Abc News se konflikti është regjistruar pranë ambienteve të një lokali, kur Ish oficeri Jeton Lami, i cili cili ka qenë nën shoqërinë e disa personave është përplasur me një grup tjetër personash mes të cilëve dyshohet se ka qenë dhe një efektiv i Forcave të ndërhyrjes së shpejtë i identifikuar si Robert Uku, i cili është përpjekur të ndajë të përfshirët në konflikt, por janë përballur me kërcënime nga Ish-oficeri i operacionales Jeton Lami.
Gazetarja Bleona Sari raporton se policia ka nisur hetimin në lidhje me ngjarjen teksa fillimisht nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore janë pezulluar nga detyra dy efektiv të komisariatit numër 5 të cilët dyshohet se nuk kanë kryer veprimet procedurale.
Pamjet filmike në lokalin ku u regjistrua konflikti janë sekuestruar dhe po verifikohen nga AMP, teksa hetimet vijojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.
