Forcat ukrainase arritën të shpëtojnë një ushtar të plagosur që kishte qëndruar i bllokuar për 33 ditë pas linjave ruse, duke përdorur një robot terreni në formë arkivoli për të shmangur minat dhe sulmet me dron.
Pas gjashtë tentativave të dështuara, Batalioni i Parë Mjekësor i Forcave Tokësore ukrainase arriti ta nxirrte ushtarin nga territori i pushtuar në lindje të vendit. Roboti i kontrolluar nga distanca, që dukej si një arkivol i blinduar mbi një kornizë ATV, udhëtoi rreth 64 kilometra për misionin, prej të cilave 37 kilometra me një rrotë të dëmtuar pas një shpërthimi mine. Operacioni zgjati rreth gjashtë orë.
Ushtari u ngjit brenda kapsulës blinduese të robotit, i cili u sulmua gjatë kthimit nga një dron rus, por ai mbijetoi falë mbrojtjes së kapsulës. Kur roboti u kthye në territor të kontrolluar nga Ukraina, ekipi mjekësor i ofroi ndihmën e parë dhe stabilizoi gjendjen e tij.
Presidenti Volodymyr Zelenskyy tha se ushtari po trajtohet dhe rehabilitohet, duke lavdëruar Batalionin e Parë Mjekësor për përdorimin e teknologjisë në shpëtimin e jetëve. Ai theksoi rëndësinë e zgjerimit të përdorimit të robotëve dhe dronëve në vijën e frontit për të mbështetur trupat dhe për të evakuuar të plagosurit.
Robot MAUL, i përdorur në këtë mision, është zhvilluar fillimisht nga Batalioni i Parë Mjekësor dhe tani prodhohet nga kompania ukrainase DevDroid. Robotët e këtij lloji shiten për rreth 19 mijë dollarë secili dhe arrijnë shpejtësi deri në 70 km/orë, duke ofruar kapsula të blinduara dhe rrota metalike pa ajër.
Operacioni tregon rëndësinë e inovacioneve teknologjike në luftë dhe përkushtimin e forcave ukrainase për të shpëtuar çdo ushtar në front.
Leave a Reply