Një sërë robotësh kanë tërhequr vëmendjen në qendrën mediatike të Samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait, shkruan “Xinhua”.
Mes tyre është “Xiaohe” një robot humanoid inteligjent. Ai është një asistent shumëfunksional i inteligjencës artificiale, i dizajnuar për të ndihmuar gazetarët dhe delegatët në samit.
“Xiaohe” ofron mbështetje shumëgjuhëshe në kinezisht, anglisht dhe rusisht, duke komunikuar në mënyrë të natyrshme dhe të përshtatshme me pjesëmarrësit.
Pajisur me algoritme për njohjen e emocioneve, mësim adaptiv dhe bazë të gjerë njohurish, “Xiaohe” mund të përpunojë informacion në kohë reale dhe të ndërveprojë sipas protokolleve diplomatike.
