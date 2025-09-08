Kampionati sapo ka filluar, por zërat e merkatos tashmë ndezin faqet e gazetave. Lajmi i fundit që trondit botën e futbollit spanjoll ka të bëjë me bomberin polak Robert Lewandowski, aktualisht te Barcelona. Duket, në fakt, se kontrata e tij, që skadon në qershorin e ardhshëm, nuk do të rinovohet. Një situatë që mund të hapë skenarë interesantë, me Lindjen e Mesme gati ta presë kampionin krahëhapur.
Një lamtumirë e paralajmëruar?
Sipas thashethemeve të raportuara nga kolegët e Sport, Lewandowski duket i vendosur të ndryshojë ambient. Pas 4 sezonesh të kaluara në Katalonjë, polaku do të kishte zgjedhur të mos e zgjasë aventurën e tij blaugrana. Historia e tij me Barcelonën mund të përfundojë pa atë aq të priturin rinovim të kontratës, një hipotezë që po bën të diskutojnë shumë si tifozët ashtu edhe drejtuesit e klubit.
Arabia Saudite, tokë me mijëra mundësi për futbollistët e elitës, mund të bëhet destinacioni i polakut Robert Lewandowski. Megjithatë, për momentin ende nuk ka asgjë të përcaktuar.
Ndërkohë që tifozët pyesin veten për fatin e idhullit të tyre, Lewandowski megjithatë përgatitet ta përfundojë aventurën e tij në Camp Nou në fushë si gjithmonë: me profesionalizëm dhe ndoshta me ndonjë gol tjetër vendimtar.
Leave a Reply