Procesi i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme ka sjellë lehtësime të ndjeshme financiare për individët dhe subjektet private në Shqipëri.
Sipas të dhënave zyrtare të bëra publike nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, brenda vetëm tre muajve të parë nga nisja e këtij procesi, qytetarët dhe bizneset kanë kursyer rreth 84 milionë euro si pasojë e reduktimit të tarifave tatimore.
Autoritetet fiskale sqarojnë se kjo skemë u mundëson pronarëve të përditësojnë vlerën e pronave të tyre me çmimet reale të tregut, duke u ngarkuar me një kosto fiskale shumë më të ulët gjatë transferimit të mëtejshëm të titujve të pronësisë.
Përmes aplikimit të normave preferenciale të tatimit, të cilat janë parashikuar në kuadrin ligjor në fuqi, zotëruesit e pasurive të paluajtshme kanë arritur të ulin ndjeshëm detyrimet që zakonisht derdhen në buxhetin e shtetit për këtë kategori.
Ndikimi i deritanishëm i procesit përmblidhet në këto pika: Rreth 84 milionë euro të mbetura në buxhetet e familjeve dhe ndërmarrjeve në harkun kohor të 3 muajve; mundësi ligjore për të pasqyruar vlerën reale aktuale të pasurisë, duke shmangur penalitetet apo vlerësimet fiktive; ulje e drejtpërdrejtë e shpenzimeve që lidhen me deklarimin, shitjen apo kalimin në pronësi të pasurive të paluajtshme.
Thirrja e autoriteteve dhe afati ligjor
Në njoftimin e saj zyrtar, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve u ka bërë thirrje të gjithë subjekteve të interesuara që të mos e lenë për momentin e fundit aplikimin, pasi dritarja ligjore për të përfituar nga këto tarifa preferenciale ka një afat të prerë.
“84 milionë euro të kursyera nga reduktimi i tarifave tatimore të pasurive të paluajtshme falë rivlerësimit! Individët dhe bizneset kanë përfituar nga procesi i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme, duke ulur kostot fiskale dhe duke perfituar nga lehtësitë ligjore në fuqi. Afati për kryerjen e rivlerësimit përfundon më 31 Dhjetor 2026. Koha për të përfituar vazhdon. Informohuni dhe shfrytëzoni këtë mundësi ligjore për të reflektuar vlerën reale të pronës suaj dhe për të përfituar nga lehtësitë e parashikuara në ligj.”, theksojnë Tatimet.
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