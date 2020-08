Shqipëria është një vend që njihet për bukuritë e saj natyrore. Së fundmi, autori Krishna Teja në artikullin që ka publikuar për vendin tonë në blogun e njohur turistik, pickyourtrail.com ka renditur 15 plazhet që duhet të vizitohen në Shqipëri. Ai shkruan se vija bregdetare shqiptare ka plazhe shumë të bukura që duhet të vizitohen gjatë 2020.

“Vija bregdetare jugore e Shqipërisë është e mbushur me fshatra të bukura, rrugë me kalldrëm dhe plazhe të lezetshme të bllokuara nga ujërat e kthjellëta. Në një mënyrë ose në një tjetër, ngjan me plazhet e Greqisë. Po ashtu, nëse mbushni limane me plazhe, mund të dilni drejt burimeve natyrore afër Sarandës ose brigjeve të liqenit afër periferi të Maqedonisë. Shqipëria ka shumë befasi të rreshtuara për ju. Vija bregdetare befasuese dhe plazhet e shkëlqyera në Shqipëri janë një arsye e mirë, pse ky vend tërheq kaq shumë turistë në një vit. Riviera shqiptare është shtëpia e shumë vendeve interesante, dhe për t’i bërë gjërat disi më të përshtatshme për planet tuaja të udhëtimit në Evropë, këtu janë 15 plazhet më të mira në Shqipëri që duhet të vizitoni në vitin 2020.”, shkruan ndër të tjera Krishna Teja.

Plazhi i Gjipesë

Plazhi i Gramës Plazhi i Dhërmiut Drimadhes Plazhi i Livadhit Borshi Plazhi i Lukovës Plazhi Pulëbardha Plazhi i Mangos Ksamili Plazhi i Pasqyrave Plazhi i Palasës Durrësi Plazhi i Jalës Rana e Hedhun

g.kosovari