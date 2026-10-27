I rezervuar, i turpshëm ndaj medias dhe një i sapoardhur në politikën izraelite, ish-shefi ushtarak Gadi Eisenkot paraqet një kontrast të qartë me kryeministrin Benjamin Netanyahu, udhëheqësin veteran që ai synon ta mposhtë në zgjedhjet e javës së ardhshme.
Imazhi i tij si një skifter sigurie me origjinë të përulur që flet hapur ka jehonë në një komb që shkon në votime më 27 tetor për herë të parë që kur Hamasi sulmoi Izraelin tre vjet më parë .
Eisenkot ofron një ndarje me udhëheqjen e Netanyahut dhe aleatët e ekstremit të djathtë, por jo me pikëpamjet agresive ndaj sigurisë që janë ngurtësuar që nga 7 tetori 2023: Ai kundërshton shtetësinë palestineze dhe thotë se krahu ushtarak i Hamasit duhet të shkatërrohet ose të çmontohet.
Sondazhet e opinionit tregojnë se partia Yashar e Eisenkotit kryeson ndaj Likudit të Netanyahut, megjithëse politika e përçarë e Izraelit do të thotë se asnjëra nuk është e sigurt për formimin e qeverisë së ardhshme.
Eisenkot ka theksuar kredencialet e tij të sigurisë gjatë fushatës zgjedhore, duke përmendur “doktrinën Dahiyeh” të tij për t’iu përgjigjur sulmeve me forcë joproporcionale, të cilën ai e përdori si komandant gjatë luftës së Izraelit në vitin 2006 me Hezbollahun e mbështetur nga Irani në Liban.
Stili i tij i ashpër publik e dallon atë gjithashtu nga Netanyahu, një politikan ekstravagant dhe luftarak i cili është në gjyq për korrupsion dhe mbetet gjerësisht i fajësuar për dështimet e sigurisë që lidhen me sulmin e 7 tetorit, sipas sondazheve të opinionit.
Pozicioni publik i Eisenkotit është i lidhur edhe me çmimin personal që familja e tij ka paguar që nga viti 2023: një djalë dhe dy nipër u vranë duke luftuar në Gaza.
“Ai është shumë i pëlqyeshëm, jo një politikan, një njeri i zakonshëm”, tha Eitan Shamir, drejtor i Qendrës Begin-Sadat për Studime Strategjike në Universitetin Bar-Ilan. “Ai nuk është shumë i sofistikuar. Njerëzit mendojnë se mund të lidhen me të.”
Përtej thirrjes së tij për të eliminuar aftësitë ushtarake të Hamasit, Eisenkot ka thënë se qeveria e ardhshme e Izraelit duhet ta parandalojë Iranin nga përvetësimi i një aftësie ushtarake bërthamore, qoftë me forcë apo nëpërmjet një “marrëveshjeje” siç është një zgjidhje diplomatike e mbështetur nga SHBA-të.
Ai gjithashtu favorizon vendbanimet hebraike në Bregun Perëndimor të pushtuar, ku vendbanimet u zgjeruan nën Netanyahun. Shumica e vendeve i konsiderojnë vendbanimet të paligjshme dhe një pengesë për paqen.
Por vendbanimet duhet t’u shërbejnë interesave kombëtare izraelite dhe duhet të jenë “ligjore”, tha ai për Kanalin 7 të Izraelit, një koment që sugjeron kundërshtimin ndaj posteve të kolonëve të krijuara pa miratimin e shtetit.
Eisenkot ka kritikuar dhunën e kolonëve kundër palestinezëve, e cila është rritur që nga viti 2023, duke rritur tensionet në lidhjet e Izraelit me shtetet perëndimore, dhe ai kundërshton partnerët e koalicionit të ekstremit të djathtë të Netanyahut, Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich, të cilët janë përballur me sanksione nga disa vende perëndimore për nxitje të dhunës kundër palestinezëve.
RRËNJË MAROKENË
Bir i emigrantëve marokenë, Eisenkot do të ishte kryeministri i parë nga komuniteti Mizrahi i Izraelit, hebrenj që kanë rrënjët e tyre në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut.
Një zonë elektorale e rëndësishme për Netanyahun, komuniteti Mizrahi ndonjëherë ka qenë në disavantazh në Izrael, veçanërisht në dekadat e para të shtetit, të cilat dominoheshin nga hebrenjtë Ashkenazi, të cilët i kanë rrënjët në Evropë.
Eisenkot shërbeu në Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) për 41 vjet, duke komanduar trupa në Bregun Perëndimor gjatë intifadës së dytë, ose kryengritjes, dhe gjatë luftës së vitit 2006 kundër Hezbollahut në Liban.
“Doktrina Dahiyeh” që ai përdori në vitin 2006 ishte një strategji parandaluese për t’iu përgjigjur sulmeve nga grupet militante me shkatërrime të mëdha, madje edhe të infrastrukturës civile, në zonat që ata përdorin. Emri i referohet periferive jugore të Bejrutit të kontrolluara nga Hezbollahu. Koordinatori i ndihmës emergjente të OKB-së në atë kohë tha se bombardimi izraelit i Dahiyeh kishte shkelur ligjin humanitar.
Eisenkot u ngrit në detyrë për t’u bërë shef i stafit nga viti 2015 deri në vitin 2019.
Partia që ai themeloi në vitin 2025 quhet Yashar, që në hebraisht do të thotë i drejtë ose i ndershëm.
KABINET I LUFTËS I BASHKUAR
Pasi Hamasi nisi sulmet e 7 tetorit, duke vrarë 1,200 njerëz dhe duke marrë peng 251 të tjerë, Eisenkot iu bashkua kabinetit të luftës të Netanyahut si vëzhgues.
Ai dha dorëheqjen pas tetë muajsh, duke kritikuar udhëheqjen e Netanyahut.
«Dua diçka të thjeshtë. Ne e përcaktuam, dhe unë ngrita dorën në favor të, shkatërrimit të fuqisë ushtarake dhe qeveritare të Hamasit», tha Eisenkot në intervistën për Channel 7.
«Vendosëm ta arrinim këtë brenda një viti. Kanë kaluar më shumë se tre vjet dhe kjo nuk ka ndodhur ende», tha ai, duke kritikuar Netanyahun për shpalljen e një qëllimi për «fitore të plotë».
Izraeli rrafshoi pjesën më të madhe të Rripit të Gazës pas sulmeve të 7 tetorit, duke vrarë 74,000 njerëz, sipas zyrtarëve të shëndetësisë në Gaza.
Një hetim i OKB-së përcaktoi se Izraeli kreu gjenocid në Gaza, një gjetje e hedhur poshtë nga Izraeli.
Një plan paqeje i njoftuar nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump një vit më parë çoi në një armëpushim dhe lirimin e pengjeve të mbetura të kapur në vitin 2023. Eisenkot tha se lirimi i pengjeve ishte qëllimi i vetëm i luftës i arritur nga Izraeli.
Planet më të gjera të paqes së Trump për Gazën parashikojnë çarmatosjen e Hamasit, qeverisje të re palestineze për Gazën nën mbikëqyrje ndërkombëtare dhe një tërheqje izraelite. Këto qëllime mbeten të paplotësuara, me Izraelin që pushton më shumë se gjysmën e Gazës dhe Hamasin ende të armatosur.
Sipas një plani të mbështetur nga Trump, të zbuluar në korrik, Hamasi tha se kishte rënë dakord të çarmatosej në këmbim të tërheqjes graduale të Izraelit. Por Netanyahu e hodhi poshtë planin, duke thënë se Hamasi duhet të çarmatoset përpara çdo tërheqjeje.
Në intervistën për Channel 7, Eisenkot ripërsëriti qëllimin e eliminimit të fuqisë ushtarake të Hamasit.
“Këtu duhet të shohim se si do të bëhet kjo, si do të shkatërrohet ose do të çmontohet krahu ushtarak i Hamasit. Me kaq duhet të përfundojë gjithçka”, tha ai.
DY SHTETE ‘ËSHTË NJË GABIM’
Ai është kundër krijimit të shtetësisë për palestinezët, të cilët prej kohësh kanë kërkuar vetëvendosje në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës me kryeqytet në Jerusalemin Lindor, duke i thënë Channel 7 se “dy shtete për dy popuj është një gabim”.
“Qëndrimi im është se midis lumit Jordan dhe detit, Izraeli duhet të ketë përgjegjësinë mbizotëruese të sigurisë. Nuk duhet të ketë asnjë ushtri të huaj midis Mesdheut dhe Jordanit nëse duam të jetojmë”, tha ai.
Ndërsa shprehu mbështetje për vendbanimet, ai ka kundërshtuar lëvizjet e qeverisë Netanyahu për të ndërtuar shtëpi në atë që njihet si blloku E1, një plan që ka tërhequr kundërshtime veçanërisht të forta nga shtetet perëndimore sepse do të ndante Bregun Perëndimor në dysh, duke e bërë edhe më të vështirë arritjen e një shteti palestinez.
Eisenkot ka thënë se nuk do të bashkëpunojë me partitë që përfaqësojnë arabo-izraelitët, sepse thotë se asnjëra nuk i pranon katër parimet e tij kryesore, duke përfshirë shkatërrimin ose çmontimin e armiqve të Izraelit. Kjo mund ta ndërlikojë rrugën e Eisenkotit drejt një shumice qeverisëse edhe nëse Yashar del si partia më e madhe.
“Do të bëj përpjekje për të sjellë më shumë parti sioniste sepse Izraeli ka nevojë për një koalicion të gjerë me një qeveri që do të sjellë një konsensus të gjerë kombëtar”, i tha ai Channel 7.
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Burimi: Botë
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