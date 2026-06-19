Ka nisur pasditen e sotme takimi mes kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski dhe drejtuesve të koalicionit shqiptar VLEN, ku në fokus është ristrukturimi i qeverisë.
Sipas mediave vendase, një nga çështjet kryesore që po diskutohet është statusi i ministrit Fatmir Limani, largimin e të cilit e kërkojnë përfaqësues të VLEN-it.
Në takim po shqyrtohen gjithashtu rezultatet e dy viteve të para të qeverisjes, si dhe prioritetet dhe sfidat që e presin ekzekutivin në periudhën e ardhshme.
Ndërkohë, për nesër është paralajmëruar edhe një takim i Mickoskit me përfaqësuesit e ZNAM-it, ku pritet të diskutohen çështje që lidhen me funksionimin dhe përbërjen e qeverisë.
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