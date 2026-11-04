Ekspertja për zhvillimet ndërkombëtare, Anuela Ristani, e ftuar në emisionin “Now me Erla Mëhillin” në Euronews Albania, i ka cilësuar rezultatet e zgjedhjeve në SHBA si një votë ndëshkimi ndaj presidentit Donald Trump.
Gjatë analizës së saj, Ristani theksoi se rezultati për demokratët ishte më i fortë nga sa parashikonin skenarët e analizuar përpara zgjedhjeve, veçanërisht sa i përket Senatit.
Sipas saj, pakënaqësia ndaj Trumpit ishte faktori kryesor që bashkoi votuesit, ndërsa fitorja e demokratëve nuk duhet interpretuar domosdoshmërisht si rezultat i një riorganizimi të brendshëm të kësaj partie.
“Është një votë që ka ndëshkuar Donald Trumpin. Jam dakord që nuk pritej që Senati të fitohej me kaq shumë vota. Të katër skenarët i analizuam këtu dhe të gjithë thoshin se Dhomën e Përfaqësuesve e marrin, por për Senatin nuk besonim”, u shpreh Ristani.
Ajo u ndal edhe te karakteristikat e kandidatëve demokratë që arritën fitore në shtete tradicionalisht republikane, duke argumentuar se suksesi i tyre tregoi më shumë hapje ndaj alternativave të ndryshme sesa kohezion të një partie të riorganizuar.
Si shembull, Ristani përmendi kandidatë me formime dhe profile të ndryshme, përfshirë figura fetare, profesionistë dhe personazhe që nuk vijnë nga establishmenti tradicional demokrat.
Një prej rasteve që veçoi ishte ai i Adam Hamiltonit në Kansas, i cili, sipas saj, zhvilloi një fushatë duke vënë përballë mesazhet e Jezu Krishtit me politikat e Donald Trumpit.
“Pastori ka bërë fushatë me Biblën në dorë. U ka thënë njerëzve: Jezu Krishti thotë këtë gjë, Donald Trump bën këtë gjë. Dhuna ndaj emigrantëve, deportimet, taksat e larta, lufta me Iranin, vendosja e tarifave ndaj gjithë botës. Të gjitha këto i ka marrë Adam Hamilton dhe u ka thënë njerëzve se këto nuk kanë të bëjnë me besimin tonë të krishterë”, tha Ristani.
Sipas ekspertes, kjo tregon se demokratët kanë arritur të depërtojnë edhe në zona me identitet të fortë republikan dhe të krishterë, duke iu drejtuar votuesve përmes vlerave të paqes, dashurisë dhe besimit.
Ristani solli në vëmendje edhe rëndësinë e fitoreve në shtete si Florida, Georgia dhe Texas, të cilat mund të ndikojnë ndjeshëm në balancat e zgjedhjeve presidenciale të ardhshme.
Ajo theksoi se Florida dhe Georgia janë veçanërisht të rëndësishme për shkak të peshës së tyre në Kolegjin Zgjedhor, ndërsa Texas mbetet një shtet me rëndësi të madhe për shkak të numrit të lartë të votave elektorale.
Në këtë kontekst, Ristani vlerësoi se rezultatet në Florida i japin një avantazh politik Ron DeSantisit në kampin republikan, duke e renditur atë ndër emrat me peshë për garën e ardhshme presidenciale, pas JD Vance.
Megjithatë, ekspertja nënvizoi se zgjedhjet e fundit ishin kryesisht të lokalizuara dhe se vota e amerikanëve ndikohet drejtpërdrejt nga drejtuesit e shteteve dhe bashkive ku jetojnë.
“Arsyeja është se zgjedhjet nuk kanë qenë presidenciale, ku këta duhet të funksionojnë të gjithë në një trup të vetëm. Kanë qenë zgjedhje shumë të lokalizuara dhe të përqendruara në kushte të veçanta. 99% e jetës së një amerikani normal varet nga kush është guvernatori i atij shteti dhe nga kush është kryetari i bashkisë”, deklaroi Ristani.
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