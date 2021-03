Trajneri i Kombëtares, Edi Reja ka zbuluar listën e me lojtarët e grumbulluar, për 3 ndeshjet e këtij muaji.

Kombëtarja përballet me Andorrën më 25 mars, ndërsa më pas përballemi me Anglinë më 28 mars në “Air Albania” dhe më 31 mars luajmë në transfertë me San Marinon.

Reja rikthen në Kombëtare, mbrojtësin Arlind Ajeti, pas një mungese të gjatë. Gjithashtu nuk mungojnë as risitë, ku për herë të parë grumbullohen, Nedim Bajrami dhe Mario Mitaj. Për ndeshjet e këtij muaji është grumbulluar edhe Florian Kamberi, i cili ende nuk ka bërë debutimin me Shqipërinë.

LISTA:

– Atëherë mister, çfarë mund të na thoni për emrat e rinj të pranishëm në listë? Cilat janë risitë kryesore të këtyre tre ndeshjeve?

– Ka disa emra të rinj, për shembull Nedim Bajrami, i cili për herë të parë i bashkohet grupit. Është një lojtar i cili po paraqitet mjaft mirë tek Empoli. Prej një viti kemi qenë në kontakt me të dhe tani ka vendosur të jetë pjesë e Kombëtares sonë, të shpresojmë që do të na ndihmojë. Një tjetër është Mario Mitaj, një djalë i ri dhe me potencial që ka spikatur me AEK-un e Athinës në Greqi, ka mundësi të përmirësohet edhe më shumë, por ndërkohë do të fillojë të jetë pjesë e Kombëtares A në mënyrë që të nisë të ambientohet për të ardhmen, sepse është ende shumë i ri. Më pas kemi Çokajn, Kallakun, të gjithë lojtarë të ekipit Kombëtar U-21 dhe gjithashtu Kamberi, i cili për arsye të ndryshme, në fillim prej Covid-19 dhe më pas për shkak të kufizimeve në mbarë Europën, me klubet që i pengonin lojtarët të grumbulloheshin me kombëtaret, nuk e kemi patur në dispozicion më parë, por mendoj se ka ardhur momenti i duhur dhe tani më në fund mund ta shohim në aksion me ne. Në Skoci ka bërë disa ndeshje të shkëlqyera, kështu që është edhe në parametra të mirë fizikë. Është rikthyer pas disa kohësh, Ajeti, i cili po luan mjaft mirë vazhdimisht si titullar me klubin në Itali dhe është në kushte optimale. Vjen për të zëvendësuar Dermakun, i cili sapo është rikuperuar nga dëmtimi, por ka luajtur vetëm 5 minuta javën e kaluar dhe nuk është ende në gjendjen e duhur fizike. Sigurisht është i mirëpritur në të ardhmen. Pra, do të shohim Ajetin, i cili është në formë. Pjesën tjetër i njihni pak a shumë të gjithë, këto janë pak a shumë prurjet e reja.

– A keni ndonjë peng për pjesën e listës, për ndonjë lojtarë që nuk e keni ftuar apo ndonjë tjetër që nuk mundi të ishte i pranishëm?

– Sigurisht, më vjen shumë keq, sepse ne kemi një listë me 28 lojtarë dhe më është dashur të lë jashtë lojtarë si Bekim Balaj në veçanti, i cili i ka dhënë shumë Kombëtares, por më duhet të krijoj hapësira për lojtarë më të rinj. Për shembull Uzuni po paraqitet mirë, po ashtu Kamberi, Manaj, Broja, i cili ka bërë paraqitje të mira me ne dhe me klubin në Holandë dhe duhet t’u krijoj hapësira të gjithëve. Natyrisht, lojtarët e lënë jashtë nuk janë braktisur, thjeshtë për këtë cikël ndeshjesh janë lënë jashtë, por janë pjesë e grupit të madh prej 38 lojtarësh që ne kemi. Do të duhej t’i grumbulloja të gjithë, por është e pamundur. Tani do të nis të shoh këta të rinj në mënyrë që t’i përfshij gradualisht nëse do të kemi mundësi ta bëjmë këtë. Edhe Balaj, të cilën nuk e kemi marrë për këto ndeshje, e kemi në plane dhe do ta ftojmë sërish në ndeshjet e tjera.

– Kanë kaluar katër muaj nga ndeshja e fundit e Kombëtares. Në çfarë gjendje shpreson ta gjesh skuadrën në këtë moment? Si e pret gjendjen e grupit?

– Unë lojtarët i ndjek vazhdimisht, i shikoj kur luajnë dhe shikoj që janë në gjendje të mirë. Isha më i shqetësuar para një muaji e gjysmë, kur disa prej tyre ishin të dëmtuar, disa nuk aktivizoheshin me klubet, më pas në janar pati transferime dhe nuk ishin akoma të gjithë të sistemuar. Pasi mbaroi cikli i janarit, kanë nisur të luajnë dhe tani kam përshtypjen se janë në gjendje të mirë në aspektin fizik.

– Ndeshja e parë e jona është me Andorrën, një ndeshje delikate për Shqipërinë pasi në letër është ndër kundërshtarët më pak të fortë. Si keni menduar ta zgjidhni në favorin tonë këtë ndeshje?

– Me Andorrën kemi pasur një eksperiencë të keqe, e cila nuk duhet ne asnjë mënyrë të përsëritet. Për ne kjo është ndoshta ndeshja më e rëndësishme në këtë moment dhe më pas do të mendojmë për të tjerët. Duhet të mendojmë për këtë ndeshje, kemi pasur precedentë negativë, por nuk duhet të ndodhë në asnjë mënyrë, mbi të gjitha për një skuadër kombëtare si e jona nuk duhet t’i lejojë vetes në asnjë moment një rënie përqendrimi. Kemi parë së fundmi edhe eksperiencat e skuadrave të forta si Real Madrid, apo skuadrat angleze në Champions League, të cilat nuk shpërqendrohen asnjëherë dhe nuk nënvlerësojnë për asnjë moment. Diferencën e bën përqendrimi, shpirti i skuadrës dhe dëshira për të bërë ndeshjen kushdo qoftë kundërshtari. Nuk duhet të ketë ulje të përqendrimit. Ky duhet të jetë dhe mentaliteti ynë, aq më tepër tani që morëm dhe një kënaqësi siç ishte ai i ngjitjes një kategori më lart në Ligën e Kombeve, por tani kemi një përgjegjësi e madhe sepse në Ligën B do të gjejmë skuadra më të forta. Në këtë këndvështrim duhet të jemi të fortë edhe ne, mbi të gjitha në aspektin karakterial dhe në aspektin e përqendrimit. Sepse këto janë elementët që bëjnë diferencën.

– Kur u hodh shorti i Botërorit në dhjetor 2020, ju keni folur për rivalët dhe për objektivat e Shqipërinë. Por duke parë tani listën e lojtarëve që kemi në dispozicion dhe formën e tyre, si është parashikimi juaj? Jeni edhe më shumë optimist?

– Dëshira dhe bindja ime është që vetë lojtarët janë pjekur, tani njihemi edhe më mirë, pavarësisht problemit të Covid-19, që na ka penguar të punojmë si duhet, kemi pasur vështirësi, por edhe disa futbollistë luajnë të mërkurave, të dielave, të martave në mbrëmje apo të shtunave, nuk kanë asnjë ditë pushim. Për shembull, Gjimshiti ka luajtur rreth 2 mijë minuta, është gjithmonë në fushë dhe të tjerë në Serie B që luajnë pa pushim çdo tre ditë. Gjithsesi, kjo u ka dhënë një formë fizike të mirë, tani lojtarët do kenë tre-katër ditë më të qeta dhe do të vijnë në kushte të mira. Por duhet punuar mirë, sepse jam i bindur që do të kemi mundësi të bëjmë edhe një vlerësim mbi rritjen tonë, pasi kur të luajmë ndaj Hungarisë dhe Polonisë, që janë skuadra të forta, po kalojnë një moment të mirë, aty duhet të tregojmë veten. Sigurisht me Andorrën nuk duhet të humbasim përqendrimin për asnjë çast, por ndaj skuadrave të këtij niveli do të tregojmë realisht se sa jemi rritur. Këto janë skuadra që mund të na japin një vlerësim real të nivelit ku kemi arritur.

– Siç është bërë e ditur, FSHF i ka bërë kërkesë qeverisë për të pasur 30% të tifozëve në stadium në ndeshjen me Anglinë. A keni ju një koment për këtë kërkesë, mendoni se duhet të lejohet një pjesëmarrje e pjesshme në stadium?

– Jam pro kësaj kërkese. Për më tepër me 30% të kapacitetit te stadiumit është e mundur të ruhet dhe distanca fizike e nevojshme dhe nuk do të kishte rreziqe. E imagjinoni nëse do të kishte disa tifozë në një ndeshje me Anglinë dhe kënaqësinë e madhe që do të kishin futbollistët, që më fund do të shohin pak spektatorë në tribuna, të cilët do të kritikonin, do t’i motivonin, për të marrë pjesë në ndeshje, sepse futbolli pa publik nuk mund të ekzistojë. E kemi parë që djemtë janë mësuar tashmë të luajnë pa tifozë, por ndeshja me spektatorë ka një shije tjetër. Shpresoj të bëhet i mundur ky lëshim, pasi do të ishte një rezultat i shkëlqyer. Por kam parë edhe vende të tjera që kanë bërë të njëjtën kërkesë, madje edhe në Itali kanë kërkuar që te këtë tifozë në stadiume. Nëse ka vende të tjera që e pranojnë këtë gjë do të ishte mirë që edhe Shqipëria ta pranonte një kërkesë të tillë.

g.kosovari