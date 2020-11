“Nga e hëna do të eksperimentojmë me 5 mijë teste që bëhen vetë”, njoftoi presidenti i rajonit të Venetos në Itali, Luca Zaia, duke paralajmëruar mbërritjen e një risie të vërtetë të manierisë shëndetësore, e cila mund të ndihmojë shumë në luftën kundër koronavirusit.

Sipas Zaias, në këtë mënyrë, me shumë pak euro të shpenzuara ndryshon plani i shëndetësisë. Në fakt, me testet që mund të bëhen vetë, reduktohet një pjesë e peshës nga sistemet shëndetësore e madje edhe kostot. Sipas zyrtarit të OBSH-së, Ranieri Guerra, testet njëpërdorimshme të vetadministrimit, do të gjenden nëpër farmaci.

Italia regjistroi së fundi një nivel rekord prej 41,000 rastesh në ditë, ndërsa në mbarë vendin shtohen vdekjet dhe shtrimet ne spital. Këta të fundit po tejmbushen e së fundi, në spital të improvizuar Covid-i u kthye dhe pista legjendare e Formula Një në Monza. Në Cotugno, thuajse nuk ka më shtretër të lirë, ndërsa anë e mbanë vendit e përtej tij u bë virale videoja e pacientit më koronavirus, që dergjet i vdekur në banjën e spitalit.

Në fillim të vitit, Italia u kthye në epiqendër të pandemisë në Evropë, por arriti ta vinte nën kontroll me një karantinë të ashpër mbarëkombëtare, e cila erdhi duke u zbutur jeshëm gjatë verës, ndërsa javën e kaluar, të gjendura përballë valës së dytë të sëmundjes, autoritetet italiane vendosjen sërish masa të rrepta izolimi./p.a