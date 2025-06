Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Blendi Klosi, u shpreh në “Real Story” se problemi i zgjedhjeve në Shqipëri nuk lidhet me Kodin Zgjedhor.

Ai theksoi se nuk ekziston një sistem absolut, i cili pranohet pa rezerva nga palët politike.

“Në këto vitet e demokracisë, kemi ndryshuar sistemin shumë herë, por nuk e di a kemi bërë mirë apo keq. Nuk besoj se ka sot një propozim që ky është sistemi që ta vlerësojmë të gjitha. Nuk është sistemi që prodhon fitoren.

Nuk ka një sistem, që të jetë një sistem ideal. Që ta kishim bërë sot, nëse ka një propozim që duhet diskutuar, të diskutohet sot, që partitë ta dinë se kush është sistemi dhe mos ta ndryshojnë sistemin muajin dhe javën e fundit”, tha Klosi.

I pyetur se a do të rishikohet Kodi Zgjedhor, duke marrë parasysh se Partia Socialiste ka siguruar më 11 maj 83 mandate, për këtë Klosi nuk dha një përgjigje të prerë, por la të kuptohet se në thelb të çështjes është “konsensusi” mes palëve.

“Kodi negociohet…ka detyrim dhe ke negocim. Puna e sistemin, nuk është thelbi i politikës.

Në procesit zgjedhore nuk është problem kodi, por konsensusi, pra që forcat politika bien dakord që këto janë rregullat dhe me këto rregulla do garojmë, dikush do fitojë dhe dikush do humbasë. Ajo që i mungon politikës shqiptare në 34 vjet që fjala “zgjedhje” mos të jetë një ditë ku zgjidhen hallet, por një ditë ku ngatërrohen problemet”, theksoi ai.