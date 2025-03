Katër anëtarë të lartë të rrethit të Donald Trump kanë zhvilluar diskutime sekrete me disa nga kundërshtarët kryesorë politikë të Volodymyr Zelensky. Burime diplomatike për revistën prestigjioze, Politico, bëjnë me dije se aleatët e lartë të Donald Trump, zhvilluan bisedime me lideren e opozitës ukrainase, Yulia Tymoshenko, ish-kryeministre ambicioze dhe anëtarë të lartë të partisë së Petro Poroshenko, paraardhësi i Zelensky si president.

Burime për Politiko bëjnë me dije se, diskutimet u përqendruan në faktin nëse Ukraina mund të zhvillojë zgjedhje të shpejta presidenciale. Këto po vonohen në përputhje me kushtetutën e vendit sepse Ukraina mbetet nën ligjin ushtarak. Kritikët e mbajtjes së zgjedhjeve thonë se ato mund të jenë kaotike dhe të luajnë një rol për Rusinë. Aq më tepër që shumë votues të mundshëm shërbejnë në vijën e parë të frontit ose jetojnë jashtë vendit si refugjatë.

Ndihmësit e Trump janë të bindur se Zelenskyy do të humbiste çdo votë për shkak të lodhjes së luftës dhe zhgënjimit të publikut për korrupsionin e shfrenuar. Në të vërtetë, vlerësimet e tij në sondazh kanë qenë në rënie prej vitesh, megjithëse ato janë rritur pas debateve të javës së kaluar në Zyrën Ovale, kur udhëheqësit ukrainas iu tregua dera pasi u qortua nga Presidenti Donald Trump dhe Zëvendëspresidenti JD Vance. Sondazhi më i fundit tregon se Zelenskyy është ende i qetë përpara në garën për presidencën.

Rivali më i afërt i Zelenskit, duke e lënë pas atë me më shumë se 20 pikë përqindjeje, është Valery Zaluzhny, ish-komandant ushtrie, i cili tani është ambasador i Ukrainës në Britani. Vetëm 10 për qind mbështetën Poroshenkon, i cili njihet si Mbreti i çokollatës për shkak të perandorisë së tij të ëmbëlsirave. Timoshenko mori vetëm 5.7 përqind mbështetje.

Si Timoshenko ashtu edhe Poroshenko kanë kundërshtuar publikisht mbajtjen e zgjedhjeve përpara përfundimit të luftimeve, ashtu si edhe kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko.