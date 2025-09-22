Nga Denis Dyrnjaja
Ndërsa qeveria vijon jehonën për Diellën, ministren e parë me inteligjencë artificiale, një tjetër figurë, e padukshme, por shumë më efikase në realitet, po lëviz në heshtje duke denoncuar korrupsionin. Nesti Angoni “godet” sërish.
Pa konferenca shtypi, pa grafika futuriste, ky personazh i mistershëm ka prodhuar efektin më konkret, por dhe më të frikshëm që politika shqiptare ka parë vitet e fundit, kallëzime me prova dhe fakte të përpikta, për korrupsionin.
Nesti Agoni u shfaq si denoncues i Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Ishte vetë ky i fundit që duke u interesuar se kush e kishte denoncuar zbuloi se Nesti Agoni nuk ekziston si shtetas i republikës së Shqipërisë, i regjistruar në regjistrin themeltar të shtetasve. Pra ai nuk ka ID, pasaportë dhe fytyrë.
Goditjen e dytë, Nesti e bën nga radhët e opozitës. Target i tij këtë herë është Albana Vokshi deputeten dhe eksponente e lartë në PD, dhe një nga njerëzit besnikë të Sali Berishës. Sipas të dhënave që kanë dalë ne media ajo është kallëzuar në SPAK për korrupsion dhe pastrim parash te përfituara në mënyrë te paligjshme.
Ai po vepron si të ishte një krijesë e inteligjencës artificiale, pa emocione, pa retorikë, pa hezitim. Nesti Angoni mbledh dokumente, ndërton çështje dhe i dërgon ato ne organin e akuzës. Pa bërë zhurmë, ai krijon furtunë.
Duke parë mënyrën se si po vepron duket se ky personazh i mistershëm nuk do të ndalet. Ndoshta ai ka një listë të gjatë, një itinerar dhe një strategji të qartë. Nesti nuk kërkon poste, nuk kërkon famë, dhe nuk kërkon të shndërrojë asnjë çështje në kapital politik. Qëllimi i tij mesa duket është të asgjesojë korrupsionin në mënyrë të heshtur.
Nëse Shqipëria ka hyrë në epokën e inteligjencës artificiale, Diella deri tani është vetëm propagandë, ndërsa Nesti Angoni ka rezultate konkrete dhe domethënëse në misionin e tij antikorrupsion.
Kujdes Diella me vendimet dhe veprimet e tua, sepse Nesti po të vëzhgon. Ai përndjek ata që merren me korrupsion. Kjo është një pikëpyetje me vete si do veprojë Nesti, nëse pikas Diellën në shkelje. Ku do ta denoncojë dhe mbi çfarë fushëveprimi ligjor prokuroria do veprojë, gjithnjë nëse Nesti dhe Diella nuk janë pjesë e së njëjtës mendje dhe e së njëjtës lojë!
