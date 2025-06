Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e lejon Lëvizjen Bashkë që të ketë vëzhgues në procesin e rinumërimit që do të nisë nesër (18 qershor) me Tiranën, për të vijuar më tej me Fierin dhe Durrësin.

Ka qenë kryekomisioneri Ilirjan Celibashi që ka marrë vendimin, me argumentet se subjekti politik nuk ka interes të ligjshëm.

Gazetarja Esiona Konomi informon se janë lejuar vëzhgues vetëm nga PS, PD, Mundësia dhe Shqipëria Bëhet, që janë palë interesi në këtë proces.

Kreu i Lëvizjes Bashkë, Arlind Qori, pas këtij refuzimi mësohet se është ankuar në KAS, përmes kësaj shkrese dhe kërkon që të jetë prezent në procesin e rinimërimit që do zhvillohet në pallatin e sportit “Farie Hoti” në Tiranë.