Rinumërimi i votave në Elbasan, ministri Mazniku: Pa asnjë ndikim në rezultat, PD po e përdor si alibi për humbjen!

Procesi i rinumërimit të votave për qarkun e Elbasanit ishte në fokus të emisionit ‘Frontline Intervieë’ ditën e sotme, ku ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Arbjan Mazniku tha se problematikat që kanë dal nga rinumërimi kanë qenë të vogla dhe nuk ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve.

Ai tha se rinumërimi i votave po përdoret si alibi nga PD për humbjet që mori në zgjedhjet e 11 majit.

Një koment e pati edhe akuzat e PD se në zgjedhjet e 11 majit pati ‘tren bullgar’.

Teksa u pyet lidhur me parashikimin e tij se PS do të merrte mbi 80 mandate, ai tha se ky parashikim erdhi duke parë sondazhet dhe të dhënat në terren.

Ministri sqaroi edhe ligjin për bashkëpronësinë, për të cilin tha se synon të rrisë angazhimin e qytetarëve që jetojnë në pallat për mirëmbajtjen e godinës.

‘Ne sot jemi 430 mijë familje jetojnë në pallate në objekte me shumë hyrje. Ne jemi të qartë mbi atë që është pronë private dhe publike. Por e kemi më të paqartë atë që është pronësia e përbashkët e familjeve që jetojnë në një pallat dhe nuk është e pjesës tjetër të qytetit. Dhe kjo ka të bëjë me ata që do të merren me pastrimin, administrimin dhe kjo është detyrim për tu bashkëadministruar. Por ligji ekzistues kishte disa mangësi që u organizuan më mirë me këtë ligj. I vendoset një detyrim kadastrës që të prodhojë certifikatën e bashkëpronësisë dhe thuhet ka kaq shkallë dhe sipërfaqja që çdo familje ka. Ti ke shtëpinë 80 që ke 20 në bashkëpronësi dhe kjo i shtohet banesës’, tha ai.