Përfundon rinumërimi i 114 kutive të votimit të Beratit. Mësohet se Partia Socialiste ka ruajtur mandatin.

Në përfundim të numërimit të 114 kutive të votimit të Qarkun Berat, KAS ka bërë pasqyrimin e rezultatit të numërimit.

“Rezulton që LSI ka shtuar rezultatin me 15 vota, Aleanca Demokracia e Re 11, PS ka zvogëluar rezultatin me 20 vota, PD-AN e ka zvogëluar me 9 vota”, ka thënë relatori i kërkesës ankimore Elvis Çefa./ b.h