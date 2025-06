Ankesa konkrete e Braçes, ka të bëjë me shpalljen prej KAS si të pavlefshme të një vote për Partinë Socialiste. Shenja e votës nuk ishte shënuar me kryq apo me vizë, por me simbolin e fallusit.

Braçe duke e quajtur këtë simbol “topin e Mato Grudës” thotë se në rregullore nuk parashikohet si e pavlefshme kur vendoset një shenjë e tillë në fletën e votimit te kutia përkatëse.

Sakaq, merr një rast tjetër kur në kutinë përkatëse është vendosur një zemër si shenjë për votën dhe është konsideruara e vlefshme.



Reagimi i deputetit socialist Erion Braçe:

JO PER VOTAT E MIA;

PER VOTAT E NJEREZVE!

VOTA NE FOTON E PARE ESHTE NUMERUAR DJE;

ISHTE NE NJE NGA KUTITE E NJESISE NR5 DHE ESHTE VOTE VETEM PER PARTINE!

KAS E KA SHPALLUR TE PAVLEFSHME!

PO PERSE?

Perse nje vullnet i shprehur me Topin e Mato Grudes eshte konsideruar e pavlefshme?

Perse KAS kete shenje e quan te pavlefshme?!

Pse zemra eshte e vlefshme dhe topi i Matos jo?!

Me ne fund dje, nje mil qe arkivon, me dergoi elektronikisht MANUALIN E KQZ PER VOTEN E PAVLEFSHME!

Ne asnje nga shembujt e KQZ, TOPI I MATOS NUK E BEN VOTEN E PAVLEFSHME; SHIHINI!

Madje ne MANUALIN E KQZ, asnje nga shembujt per voten e pavlefshme NUK PERPUTHET ME SHUMICEN E VOTAVE TE PAVLEFSHME QE PO SHPALL KAS!

Shiheni foton E PESTE ne rradhe: NE CILIN NGA SHEMBUJT E KQZ PER FLETET E PAVLEFSHME PERFSHIHET E SHPALLET E PAVLEFSHME KJO VOTE?!

Si kjo jane me dhjetera!

TANI, NESE KAS MENDON SIC E KA SPJEGUAR VETE NE KETE SHKRIMIN NE FOTON E TRETE E TE KATERT SE “ERION BRACE KA BLERE VOTE E PER TA KONTROLLUAR KA URDHERUAR KRYQIN TEK EMRI”, OK TA THOTE ME VENDIM TE QARTE KETE PER TE 129 VOTAT NE 740 KUTI;

Vetem se duhet te spjegoj se si blohet nje vote per cdo 6 kuti!

E thjeshte, behet!