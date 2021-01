Nga dita e sotme, 15 janar, Shqipëria rinis fluturimet me Britaninë e Madhe, të ndërprera si pasojë e përhapjes së variantit të ri të COVID-19.

Aeroporti i Rinasit ka publikuar edhe udhëzimin që duhet pasur parasysh nga udhëtarët.

Së pari, të gjithë duhet të kenë një rezultat të vlefshëm të testit negativ COVID-19, të marrë jo më shumë se tre ditë para orës së planifikuar të nisjes.

Certifikata e testit do duhet të jetë në dispozicion në Anglisht, Frëngjisht dhe Spanjisht.

Gjithashtu, udhëtarët me teste të vlefshme negative do t’ju kërkohet gjithashtu të karantinohen për dhjetë ditë pas mbërritjes në Mbretërinë e Bashkuar.

g.kosovari