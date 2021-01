Kryeministri Edi Rama e ka nisur mëngjesin e sotëm me prezantimin e një sërë projektesh mjaft të rëndësishme që do të rilindin qytetin e Laçit.

“MIRËMËNGJES

dhe me Rilindjen e Laçit, ku po kryhet transplanti i zemrës së qytetit, falë një sërë projektesh nga një bllok i ri banesash me mbështetjen e qeverisë turke, tek blloku tjetër i banesave të reja, rikonstruksioni i banesave ekzistuese, shkollat e reja, spitali i ri, bashkia e re, si edhe infrastruktura e re nëntokësore e qytetit me financim të qeverisë shqiptare, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.

g.kosovari