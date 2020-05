Paralelisht me hartimin e planeve të rindërtimit për çdo zonë të prekur nga tërmeti i 26 nëntorit, janë bërë gati dhe dosjet e detajuara me shifrat e parashikuara për zbatimin e tyre në terren, që do t’iu dorëzohet brenda mesit të kësaj jave donatorëve europianë.

Përmes një videokonference, kryeministri Rama dhe ministri Ahmetaj i kanë njohur përfaqësuesit e donatorëve ndërkombëtarë, që kanë ofruar kontribut financiar në konferencën e 17 shkurtit në Bruksel, për ecurinë e programit të rindërtimit.

Për kryeministrin monitorimi nga ana e tyre i gjithë procesit ka rëndësi për suksesin e këtij programi.

Aktualisht janë miratuar 2043 leje për ndërtim, ndërsa janë miratuar 26 zona të reja zhvillimi.

/a.r