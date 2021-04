Lulzim Basha nga Durrësi ka premtuar përshpejtimin e procesit të rindërtimit të banesave të dëmtuara gjatë tërmetit tragjik të 26 nëntorit.

Gjatë një takimi me familje të cilat kanë humbur shtëpitë si pasojë e tërmetit, Basha ka deklaruar se fondet e dhëna nga komuniteti ndërkombëtar në Konferencën e Donatorëve janë bllokuar si pasojë e korrupsionit të qeverisë Rama.

Basha ka theksuar se lëvrimi i këtyre fondeve do të varet nga rezultati i 25 prillit, duke shpjeguar se PD ka ngritur nje grup, i cili si detyrë të parë ka të bëjë gati planet për rindërtimin.

“Dhe së dyti garantimet që fondet që janë zotuar se do t’i japin Shqipërisë të lëvrohen dhe këto nuk do të lëvrohen pa ardhur ndryshimi. Nuk do të ketë ndryshim në Shqipëri dhe nuk do të ketë asnjë fije ndryshim në procesin e rindërtimit, pa u larguar kjo qeveri dhe ky Kryeministër.”