Në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës ka pasur kaq shumë pasagjerë javët e fundit, saqë po punohet për zgjerimin e strukturave. Por gjithë ky fluks nuk është rastësi, shkruan shqiptarja.com.

Në pjesën e parë të vitit 2024, rezulton të jetë aeroporti me rritjen më të shpejtë të fluksit në Evropë, me mbi 200% krahasuar me vitin 2019, sipas Aci Europe. Bumi i turistëve bëri që të hapen disa linja ajrore. Por arsyeja kryesore qëndron në konkurrencën mes Ryanair dhe Wizz Air me tarifa aq të ulëta saqë e bëjnë Shqipërinë vendin me biletat më të lira ajrore në botë.

/Tre të katërtat e ofertës në duart e dy kompanive

Fluturimet drejt dhe nga Shqipëria janë në duart e dy kompanive evropiane ultra low cost: Wizz Air ka nisur fluiturimet që nga prilli 2017, Ryanair nga 31 tetori 2023. Dhe me kompanitë e tjera ajrore në vështirësi – duke filluar nga ato lokale, si Albawings – dhe easyJet, fluksi i tyre është i destinuar të rritet.

/Krahasimi mes kompanive

Është një sfidë sidomos kur bëhet fjalë për Italinë: jo vetëm sepse këtu jeton një komunitet i madh shqiptar, por edhe sepse – siç u shfaq verën e kaluar – pati një bum të vërtetë në plazhet shqiptare nga italianët.

Sa u përket çmimeve, për momentin Ryanair shihet si më i lirë. Nëse marrim një fluturim vajtje-ardhje mes Bergamos dhe Tiranës (15-20 maj): me Wizz Air kostoja është 59,98 euro, me Ryanair 25,98 euro. Udhëtimi me Ryanair për një mijë kilometra (në çdo drejtim) kushton pak më shumë se bileta e autobusit që kërkohet për të arritur në aeroportin e Bergamos nga Stacioni Qendror i Milanos (48 kilometra).

Sipas analizës së “Courier” në platformat e specializuara, tarifat e fluturimit në tremujorin e parë të 2024 në Tiranë (duke marrë parasysh të gjitha destinacionet) ranë me 29% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023 dhe me 54% krahasuar me 2019. Të gjitha në një periudhë ku çmimet gjetkë në Evropë janë rritur, madje gati dyfish. Nëse shikoni vetëm fluturimet Shqipëri-Itali në gjashtëmujorin e parë të këtij viti, biletat janë 66-68% më të ulëta se në vitin 2019 dhe arrijnë ulje prej 39% në krahasim me gjysmën e parë të 2023.

/Tarifa mesatare e fluturimeve në ShqipëriNë vitin 2024, sipas të dhënave të Cirium, në Tiranë Wizz Air do të kryejë 7.8 milionë fluturime për dhe nga Tirana. Ryanair e ndjek pas me 3.2 milionë vende. Edhe më larg janë Air Albania me 680 mijë dhe Albawings me 500 mijë. Megjithatë, kjo e fundit – mjaft e pranishme në linjat me Italinë – nuk ka më fluturime prej disa javësh. Në total, 14.1 milionë vende ofrohen në kryeqytetin shqiptar – 62% më shumë se vitin e kaluar dhe 240% më shumë se 2019 – nga të cilat tetë nga dhjetë janë në duart e dy kompanive.

/Krahasimi me Italinë

Operatorët turistikë nënvizojnë se bumi në Tiranë është parë serioz veçanërisht për turizmin në Italinë Jugore. Këtë vit, në fakt, me mbi 14 milionë vende fluturimi, vetëm aeroporti shqiptar tejkaloi ofertën e dy aeroporteve të Pulias (Bari dhe Brindisi: 12.3 milionë) dhe atë të tre kompanive të Sardenjës (Cagliari, Olbia, Alghero: 12.6 milion).

Në vitin 2023, raporton Tirana International Airport, aeroporti shqiptar regjistroi 7.26 milionë udhëtarë ndërmjet mbërritjeve dhe nisjeve: nga këta 6.85 milionë nga fluturimet e planifikuara, 396 mijë me charter. Wizz Air ishte linja ajrore kryesore për transportin e pasagjerëve me 61%, pastaj Lufthansa me 8%, pastaj Air Albania (7%), Albawings (5%), Ryanair (2%, por ka fluturuar në dy muajt e fundit), ndërsa Ita Airways e Italisë kishte 1%./Corriere