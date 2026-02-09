Policia kufitare e Rinasit ka goditur dy raste të mosdeklarimit të vlerave monetare në kufi.
Dy persona janë proceduar, konkretisht 37-vjeçari D.Sh., pasi synonte te fuste në Shqipëri 15 mijë paun nga Britania, dhe 32-vjeçari A.Z., pasi synonte që të nxirrte nga vendi mbi 11 mijë euro, pa i deklaruar në kundërshtim me ligjin.
Policia bëri të mundur sekuestrimin e mbi 26 mijë euro dhe paundë, ndërsa vijojnë hetimet me qëllim parandalimin e veprimtarive të paligjshme në kufi.
Në kuadër të kontrolleve të dedikuara, të bazuara dhe në analizën e riskut, me qëllim parandalimin dhe goditjen e çdo paligjshmërie, shërbimet e Policisë Kufitare të Rinasit kanë evidentuar dhe goditur dy raste të mosdeklarimit të parave në pikën e kalimit kufitar.
Në vijim të veprimeve u procedua penalisht në gjendje të lirë shtetasi shqiptar D. Sh., 37 vjeç, rezident në Mbretërinë e Bashkuar, të cilit, gjatë kontrollit në vijën e dytë, iu gjetën 15 000 paundë, që synonte t’i fuste në territorin e Republikës së Shqipërisë pa i deklaruar, në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.
Po ashtu, u procedua penalisht shtetasi A. Z., 32 vjeç, banues në Kamëz, të cilit, gjatë kontrollit në vijën e dytë, iu gjetën 11 370 euro, që synonte t’i nxirrte nga Republika e Shqipërisë pa i deklaruar, në kundërshtim me ligjin.
Kontrollet dhe verifikimet nga Policia Kufitare do të vijojnë në mënyrë të pandërprerë, me qëllim parandalimin e veprimtarive të paligjshme në kufi.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme”, thuhet në njoftim.
