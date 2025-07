Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, do të hapë Konferencën e Rimëkëmbjes së Ukrainës më 10 korrik, në orën 10:30, me një fjalim në seancën plenare, ku do të mbahen edhe fjalime nga Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, Kancelari gjerman Friedrich Merz, Kryeministri polak Donald Tusk dhe Zonja e Parë e Ukrainës Olena Zelenska.

Prania e Merz dhe Tusk është domethënëse, duke pasur parasysh se Gjermania kryesoi edicionin e mëparshëm të konferencës, ndërsa Polonia do të jetë përgjegjëse për organizimin e asaj të radhës. Pas kësaj, përsëri sipas asaj që kuptohet, do të mbahet një seancë plenare në të cilën do të flasin krerët e shteteve dhe qeverive pjesëmarrëse në konferencë.

Konferenca do të ndahet në disa panele diskutimi të nivelit të lartë mbi katër dimensionet (sektori privat; kapitali njerëzor; dimensioni rajonal dhe lokal; reformat dhe pranimi në BE), me pjesëmarrjen e disa ministrave të qeverisë; një Forum Rimëkëmbjeje (një seri tryezash të rrumbullakëta të dedikuara sektorëve kryesorë ekonomikë si infrastruktura, ndërtimi, energjia, agrobiznesi, industria dixhitale, strategjike, shëndetësia); një segment ekonomik i dedikuar kompanive italiane, ukrainase dhe ndërkombëtare, të cilat së bashku me administratat qendrore dhe lokale ukrainase do të jenë në gjendje të prezantohen dhe të bashkëveprojnë në takime. Puna e paneleve dhe tryezave të rrumbullakëta do të vazhdojë me të njëjtin format edhe më 11 korrik.

Konferenca e Rimëkëmbjes së Ukrainës është ngjarja kryesore ndërkombëtare mbi rindërtimin e Ukrainës. Edicioni i Romës vjen pas Konferencave të Luganos (2022), Londrës (2023) dhe Berlinit (2024). Qëllimi i ngjarjes është të vazhdojë mobilizimin e qeverive, sektorit privat, institucioneve financiare ndërkombëtare, komuniteteve lokale dhe shoqërisë civile për rimëkëmbjen, rindërtimin dhe modernizimin e Ukrainës.

Në konferencë pritet të marrin pjesë më shumë se 3,500 pjesëmarrës, rreth njëqind delegacione zyrtare dhe 40 Organizata Ndërkombëtare, 2 mijë kompani (nga të cilat rreth 500 janë italiane), qindra përfaqësues të autoriteteve lokale dhe shoqërisë civile. Në kuadër të Konferencës së Rimëkëmbjes së Ukrainës, në pasditen e 10 korrikut, është planifikuar edhe një takim virtual i të ashtuquajturit “Koalicion i të Gatshmëve”, në të cilin Kryeministri Meloni do të marrë pjesë së bashku me Presidentin Zelensky dhe udhëheqës të tjerë të pranishëm në Romë.